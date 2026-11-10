Ausländische Medienvertreter besuchen Xiaomis intelligente Autofabrik in Peking

PEKING, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 6. November besuchten Medienvertreter aus verschiedenen Ländern und Regionen Xiaomis intelligente Autofabrik im Südosten Pekings, um sich aus erster Hand über Xiaomis Errungenschaften in den Bereichen NEV-Forschung und -Entwicklung, intelligente Fertigung sowie Ökosysteminnovation zu informieren.

Nach der Tour sagte Marcos Costa de Oliveira, Chefredakteur der brasilianischen Zeitung Monitor Mercantil, er sei ein Fan von Xiaomi-Sachen und Xiaomi-Autos seien nicht nur schön gestaltet, sondern auch nützlich.

Xiaomis größter Vorteil ist die Fähigkeit, innovative Technologie, attraktives Design und beeindruckende Leistung zu kombinieren, sagte Tamas Kovacs, Geschäftsführer von ATV Hungary.

Die Fabrik erstreckt sich über eine Fläche von rund 718 000 Quadratmetern und ist ein moderner, intelligenter Fertigungscampus für Xiaomi NEVs, der F&E, Produktion, Vertrieb sowie Kundenerlebnis integriert.

Das Werk hat die traditionellen Automobilherstellungsverfahren zu sechs speziell auf die NEV-Produktion zugeschnittenen Prozessen weiterentwickelt, wobei in den wichtigsten Prozessen eine hundertprozentige Automatisierung erreicht wurde. Mehr als 700 Roboter arbeiten koordiniert entlang der Produktionslinien, während Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) eingesetzt werden, um die Genauigkeit der Qualitätskontrolle deutlich zu verbessern.

„Besonders beeindruckt hat mich der umfassende Einsatz von Robotik, Automatisierung und künstlicher Intelligenz im gesamten Fertigungsprozess", sagte Kovacs. „Xiaomis Fertigungskompetenzen demonstrieren Chinas bemerkenswerte Fortschritte bei industriellen Innovationen."

Die interaktive Demonstration von Xiaomis smartem Ökosystem Mensch×Auto×Haus war ein weiterer Höhepunkt der Besichtigung. Das Ökosystem bietet Nutzern die Möglichkeit, Smart-Home-Geräte direkt aus ihren Fahrzeugen per Sprachbefehl oder über voreingestellte Szenarien fernzusteuern und so eine nahtlose Vernetzung in unterschiedlichen Alltagssituationen sicherzustellen.

Yasiru Bandara Ranaraja, Gründungsdirektor der Belt & Road Initiative Sri Lanka, sagte, Xiaomi sei sehr innovativ und biete eine Komplettlösung für die Steuerung der gesamten Elektronik im Auto.

Ein solches Ökosystem ist eine der innovativsten Errungenschaften von Xiaomi, sagte Kovacs. „Ich glaube, dieser integrierte Ansatz zeigt eine wichtige Richtung für die Zukunft der Mobilität auf."

Auf die Frage nach Xiaomis Plan zur weltweiten Expansion äußerten viele Gäste die Hoffnung, dass Xiaomi-Fahrzeuge auch in ihren Heimatländern verkauft werden. Agnes Kalekye Nguna, Geschäftsführerin der Kenya Broadcasting Corporation, sagte, dass NEV eine bedeutende Rolle beim Umweltschutz und bei der Förderung der Nutzung sauberer Energie in Afrika spiele. „Kommt nach Afrika, wir warten auf euch!"

Die Tour gehörte zu den Veranstaltungen des 7th World Media Summit (7. Weltmediengipfel), der vom 5. bis 9. November in Peking stattfand und fast 500 Gäste aus 112 Ländern und Regionen zusammenbrachte, darunter Vertreter etablierter Medien, von Denkfabriken, Regierungsbehörden und internationalen Organisationen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352895.html

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-auslandische-medienvertreter-besuchen-xiaomis-intelligente-autofabrik-in-peking-302934406.html