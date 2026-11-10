JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wie BMW bräuchten auch die Stuttgarter eine tiefgreifende Renovierung ihres Geschäftsmodells, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Nachgang des Quartalsberichts. Er monierte insbesondere, dass sie sich mit ihrem Liquiditätsprofil kaum noch abheben. Über den verbleibenden Rest des noch laufenden Aktienrückkaufs hinaus sieht Houchois keine Klarheit hinsichtlich einer möglichen Neuauflage./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 42,08EUR auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

