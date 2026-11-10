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    Technotrans mit Umsatzplus: 7,2 % EBIT-Marge nach neun Monaten

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    Weniger Umsatz, höhere Marge: technotrans hält das Ergebnis nahezu stabil und meldet einen Rekordauftragsbestand. Für 2026 erwartet der Konzern den Umsatz am unteren Ende der Zielspanne.

    Technotrans mit Umsatzplus: 7,2 % EBIT-Marge nach neun Monaten
    • Der Konzernumsatz lag nach neun Monaten bei 175,7 Mio. € und damit 4,2 % unter dem Vorjahreswert von 183,5 Mio. €.
    • Die EBIT-Marge verbesserte sich im Neunmonatszeitraum auf 7,2 %; das EBIT blieb mit 12,6 Mio. € nahezu stabil.
    • Im 3. Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorquartal auf 62,4 Mio. €, die EBIT-Marge erreichte 7,4 %.
    • Der Auftragsbestand erreichte mit 103 Mio. € ein Allzeithoch; das Book-to-Bill-Ratio lag bei 1,2.
    • Energy Management und Healthcare & Analytics wuchsen, während sich Print und Plastics stabilisierten; der Free Cashflow betrug nach neun Monaten 5,2 Mio. €.
    • Für 2026 erwartet technotrans den Umsatz am unteren Ende der bisherigen Spanne von 240 bis 260 Mio. €; EBIT-Margen- und Free-Cashflow-Ziele bleiben unverändert.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 1-9/2026, bei Technotrans ist am 10.11.2026.

    Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,27 % im Plus.
    18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,90EUR das entspricht einem Plus von +1,82 % seit der Veröffentlichung.


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    Technotrans mit Umsatzplus: 7,2 % EBIT-Marge nach neun Monaten Weniger Umsatz, höhere Marge: technotrans hält das Ergebnis nahezu stabil und meldet einen Rekordauftragsbestand. Für 2026 erwartet der Konzern den Umsatz am unteren Ende der Zielspanne.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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