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    Hamborner REIT hebt nach 9 Monaten die Ergebnisprognose an

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    Sinkender FFO, höherer Ausblick: HAMBORNER hebt die FFO-Prognose für 2026 an und treibt bei solider Finanzierung den strategischen Portfolio-Umbau voran.

    Hamborner REIT hebt nach 9 Monaten die Ergebnisprognose an
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Miet- und Pachterlöse sanken in den ersten neun Monaten 2026 um 0,9 % auf 67,3 Mio. Euro; auf vergleichbarer Basis stiegen sie dagegen um 1,5 %.
    • Der FFO ging um 6,0 % auf 34,5 Mio. Euro zurück; der FFO je Aktie lag bei 0,42 Euro.
    • HAMBORNER erhöhte die FFO-Prognose für 2026 auf 42–44 Mio. Euro; bei den Mieterträgen werden nun 88,5–90 Mio. Euro erwartet.
    • Die Finanzierungsstruktur blieb solide: Die REIT-Eigenkapitalquote betrug 55,2 %, der EPRA-LTV 44,2 %.
    • Das Portfolio umfasste zum 30. September 62 Immobilien mit einem Verkehrswert von rund 1,3 Mrd. Euro; der Büroverkauf in Neu-Isenburg war Teil der strategischen Neuausrichtung.
    • Der NAV je Aktie lag bei 8,85 Euro, nach 9,07 Euro zum Jahresende 2025.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Hamborner REIT ist am 10.11.2026.

    Der Kurs von Hamborner REIT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,0500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,0450EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.025,84PKT (+1,14 %).


    Hamborner REIT

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    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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