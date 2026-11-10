Hamborner REIT hebt nach 9 Monaten die Ergebnisprognose an 61 0 Kommentare

Sinkender FFO, höherer Ausblick: HAMBORNER hebt die FFO-Prognose für 2026 an und treibt bei solider Finanzierung den strategischen Portfolio-Umbau voran.

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