Wuliangye beleuchtet auf einer Panda-Konferenz in Südwestchina ein neues Paradigma für die globale Markenbildung

PEKING, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Global Panda Partners Conference 2026 (Konferenz der globalen Panda-Partner 2026), die vom 2. bis 4. November in der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas stattfand, nutzte der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye seine auf „Harmonie und Koexistenz" ausgerichtete Entwicklungsphilosophie erfolgreich, um seine globale Präsenz auszubauen.

Als langjähriger Teilnehmer der Konferenz informierte Wuliangye die internationalen Freunde über die Bemühungen des Unternehmens, eine grüne Entwicklung voranzutreiben, indem soziale Verantwortung in eine nachvollziehbare ökologische Logik und in erlebnisorientierte Konsumszenarien integriert wird.

Auf dem Panda Cultural and Creative Marketplace (Marktplatz für Panda-Kultur und Kreativprodukte) der Konferenz richtete Wuliangye einen Themenbereich unter dem Motto „Harmonie und Koexistenz" sowie interaktive Ausstellungszonen für die Marke Wuliang Yeah Bar ein, um Verbrauchern spielerische Erlebnisse zu ermöglichen.

Beim Betreten des Themenbereichs werden die Besucher von einem orientalischen Ambiente empfangen, das von grünem Bambus umrahmt wird. Der Bereich vereint Wuliangyes traditionsreiche Braukunst, sein Kernproduktportfolio und das geistige Eigentum rund um die Panda-Kultur.

Ausgestellt werden Produkte wie die klassische Wuliangye-Serie und die 8. Generation von Wuliangye sowie innovative Angebote wie „Love at First Sight" mit niedrigem Alkoholgehalt, Spirituosen in pandaförmigen Flaschen und die goldene Panda-Gedenkspirituose.

Darüber hinaus wurden sieben Cocktails mit Wuliangye als Basisspirituose erstmals präsentiert, während LED-Bildschirme vor Ort die Entwicklungsgeschichte von Wuliangye über verschiedene Dynastien hinweg zeigten.

Beim Rundgang durch die verschiedenen Bereiche erlebten Gäste aus aller Welt chinesischen Baijiu durch Sehen, Riechen, Fühlen sowie Schmecken und entwickelten dabei über die bloße Produktwahrnehmung hinaus eine kulturelle Verbindung.

Der interaktive Verkostungsbereich „Wuliang Yeah Bar" diente als Experimentierfeld, um zu erproben, wie sich traditioneller Baijiu in moderne Lebensstile integrieren lässt. Der Bereich, der die entspannte Atmosphäre der Freiluft-Teestände Sichuans nachempfindet, präsentiert riesige, kunstvoll gestaltete Installationen in Form von Spirituosenflaschen vor einer Kulisse aus reizvollen Pandalandschaften.

Durch die Verwendung von Bambustischen und -stühlen wurde das Gefühl der Distanz, das oft mit hochwertigem Baijiu verbunden wird, aufgehoben. Wie ein ausländischer Gast anmerkte, sind solche Versuche für Spirituosenhersteller hilfreich, um ihre Reichweite bei jüngeren Konsumenten auszubauen.

Bei einer parallel stattfindenden Sitzung der Konferenz stellte Wuliangye seine alten Gärgruben aus der Zeit der Yuan- und Ming-Dynastien, damit verbundene kulturtouristische Stätten sowie seine Maßnahmen zum Schutz von Feuchtgebieten vor.

Ein Wuliangye-Markenbotschafter erklärte, dass kultureller Austausch und gegenseitiges Lernen Wuliangye die Chance bieten, mehr Menschen die chinesische Kultur der Harmonie erleben zu lassen, so wie Pandas der Welt die Schönheit Chinas zeigen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352884.html

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