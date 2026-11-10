Laut einer Studie von Reju halten über 80 % der niederländischen Verbraucher das Recycling von Kleidung für wichtig, aber weniger als die Hälfte glaubt, dass gespendete Kleidung auch tatsächlich recycelt wird

PARIS, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Reju, das zielorientierte, führende Unternehmen im Bereich der Textilregeneration, hat eine Studie unter mehr als 1.000 niederländischen Verbrauchern durchgeführt, um deren Einstellung zu Textilabfällen und Recycling zu verstehen.

Reju konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für das Recycling von gebrauchten Polyestertextilien und aus dem Abfallstrom gewonnenem PET. Die Vision des Unternehmens ist es, eine Welt zu schaffen, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist, mit der Mission, ein geschlossenes Kreislaufsystem für Textilien zu entwickeln, das die Wiederverwendung von Textilien ermöglicht und das traditionelle lineare Entsorgungsmodell überflüssig macht.

Nach der Bekanntgabe im Mai 2025, dass der Chemelot Industrial Park in Sittard-Geleen, Niederlande, der Standort für das erste industrielle Sanierungszentrum sein wird, präsentiert Reju die folgenden Ergebnisse.

Die Umfrage zeigt, dass das Vertrauen der Verbraucher in das derzeitige Recyclingsystem weiterhin begrenzt ist. Während 82,7 % der niederländischen Verbraucher das Recycling von Kleidung für wichtig halten, glaubt weniger als die Hälfte, dass gesammelte Kleidung ein zweites Leben erhält. Gleichzeitig gaben fast die Hälfte der Befragten an, mehr Kleidung zu recyceln, wenn sie größeres Vertrauen in das System hätten.

Verbraucher sehen sich als bewusste Käufer

Niederländische Konsumenten betrachten sich im Allgemeinen als verantwortungsbewusste Bekleidungskäufer. Mehr als 80 % der Befragten geben an, dass sie vorwiegend Kleidung kaufen, die sie häufig tragen (80,9 %) oder lange nutzen (82,8 %). Impulskäufe scheinen eher selten vorzukommen, da nur 8,6 % der Befragten angaben, dass sie wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich Kleidung impulsiv kaufen würden. Ähnlich verhält es sich mit Kleidung: Nur 17,5 % geben an, sie kaufen ihre Kleidung für bestimmte Anlässe, während fast 58 % dies für unwahrscheinlich halten.

Spenden bleiben beliebt, der Wiederverkauf hinkt hinterher

Wenn Kleidung nicht mehr getragen wird, entscheiden sich die Verbraucher überwiegend dafür, sie zu spenden. Mehr als 75 % der Befragten gaben an, dass sie wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich Kleidung über Sammelaktionen spenden würden. Diese Sammelsysteme ermöglichen es, dass gebrauchte Textilabfälle in den Textilkreislauf gelangen, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass sie verbrannt oder auf einer Mülldeponie entsorgt werden. Bemerkenswerterweise ist der Weiterverkauf über Secondhand-Plattformen deutlich weniger beliebt; nur 15,1 % geben an, Kleidung über solche Plattformen zu verkaufen. Die Entsorgung von Kleidung im Hausmüll ist ebenfalls relativ unüblich: Lediglich 11,6 % geben an, dass sie Kleidung wahrscheinlich wegwerfen würden, während mehr als 73 % dies für unwahrscheinlich halten.