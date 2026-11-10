Medios wächst trotz schwierigem Markt und bestätigt Jahresprognose
Wachstum mit Gegenwind: Medios steigert den Umsatz, doch Ergebnis und Cashflow sinken. Einsparungen und ein Konzernumbau sollen helfen. Die Jahresprognose bleibt bestehen.
Foto: Jan Woitas - dpa
- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 6,7 % auf 1.633,0 Mio. Euro; alle operativen Segmente trugen zum Wachstum bei.
- Das EBITDA pre sank um 5,2 % auf 66,7 Mio. Euro, die Marge ging von 4,6 % auf 4,1 % zurück. Belastend wirkten unter anderem Preisrückgänge und höhere Materialkosten.
- Der operative Cashflow halbierte sich nahezu auf 26,2 Mio. Euro; als Gründe nennt Medios unter anderem höhere Steuerzahlungen und ein niedrigeres Ergebnis.
- Das Effizienzprogramm „Avanti Medios!“ erzielte bis Ende September Einsparungen von 2,7 Mio. Euro; für 2026 werden insgesamt 5 Mio. Euro erwartet.
- Mit „Medios Next Level“ will das Unternehmen ab 2027 die Struktur auf zwei Segmente fokussieren und das europäische Compounding-Geschäft ausbauen. Die Caelo-Übernahme ist abgeschlossen, die Integration läuft.
- Medios bestätigt die Jahresprognose: 2,10–2,16 Mrd. Euro Umsatz und 88–92 Mio. Euro EBITDA pre. Wegen zusätzlicher Belastungen durch die Hilfstaxe wird das EBITDA pre am unteren Ende der Spanne erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Medios ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,490EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,500EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.025,84PKT (+1,14 %).
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