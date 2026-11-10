🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios

    Medios wächst trotz schwierigem Markt und bestätigt Jahresprognose

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wachstum mit Gegenwind: Medios steigert den Umsatz, doch Ergebnis und Cashflow sinken. Einsparungen und ein Konzernumbau sollen helfen. Die Jahresprognose bleibt bestehen.

    Medios wächst trotz schwierigem Markt und bestätigt Jahresprognose
    Foto: Jan Woitas - dpa
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 6,7 % auf 1.633,0 Mio. Euro; alle operativen Segmente trugen zum Wachstum bei.
    • Das EBITDA pre sank um 5,2 % auf 66,7 Mio. Euro, die Marge ging von 4,6 % auf 4,1 % zurück. Belastend wirkten unter anderem Preisrückgänge und höhere Materialkosten.
    • Der operative Cashflow halbierte sich nahezu auf 26,2 Mio. Euro; als Gründe nennt Medios unter anderem höhere Steuerzahlungen und ein niedrigeres Ergebnis.
    • Das Effizienzprogramm „Avanti Medios!“ erzielte bis Ende September Einsparungen von 2,7 Mio. Euro; für 2026 werden insgesamt 5 Mio. Euro erwartet.
    • Mit „Medios Next Level“ will das Unternehmen ab 2027 die Struktur auf zwei Segmente fokussieren und das europäische Compounding-Geschäft ausbauen. Die Caelo-Übernahme ist abgeschlossen, die Integration läuft.
    • Medios bestätigt die Jahresprognose: 2,10–2,16 Mrd. Euro Umsatz und 88–92 Mio. Euro EBITDA pre. Wegen zusätzlicher Belastungen durch die Hilfstaxe wird das EBITDA pre am unteren Ende der Spanne erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Medios ist am 10.11.2026.

    Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,490EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,500EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.025,84PKT (+1,14 %).


    Medios

    +0,17 %
    +2,43 %
    +9,44 %
    +2,90 %
    -7,72 %
    -31,32 %
    -70,72 %
    +15,85 %
    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC
    Medios direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Medios wächst trotz schwierigem Markt und bestätigt Jahresprognose Wachstum mit Gegenwind: Medios steigert den Umsatz, doch Ergebnis und Cashflow sinken. Einsparungen und ein Konzernumbau sollen helfen. Die Jahresprognose bleibt bestehen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     