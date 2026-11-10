Medios wächst trotz schwierigem Markt und bestätigt Jahresprognose 49 0 Kommentare

Wachstum mit Gegenwind: Medios steigert den Umsatz, doch Ergebnis und Cashflow sinken. Einsparungen und ein Konzernumbau sollen helfen. Die Jahresprognose bleibt bestehen.

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