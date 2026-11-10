Ronzheimer bekommt neue Polit-Talkshow bei Sat.1
- Sat.1 startet Ronzheimers Bürger-Talk im Frühjahr 2027
- Zehn wöchentliche Folgen bringen Bürger mit Politikern
- Bürger sollen Fragen stellen, Politiker besser zuhören
BERLIN (dpa-AFX) - Paul Ronzheimer bekommt eine neue politische Talkshow bei Sat.1 . Im Frühjahr 2027 startet der Sender das Format "Ronzheimer - Der Bürger-Talk", wie die ProSiebenSat.1-Gruppe der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Geplant seien zehn Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden sollen.
Das Konzept sieht vor, dass Bürgerinnen und Bürger direkt mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch kommen. Dabei sollen Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen wie etwa der Pflege oder dem Handwerk mit politischen Entscheidungsträgern an einem Tisch sitzen.
"Ich erlebe immer wieder, wie groß die Wut und Enttäuschung vieler Menschen über die Politik ist", sagte Ronzheimer in der Mitteilung der Sendergruppe. Viele fühlten sich nicht mehr gehört. "Ich will, dass die Menschen die Fragen stellen, die sie wirklich beschäftigen. Und dass Politiker nicht nur reden, sondern auch mal zuhören."
Für den 41-Jährigen ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Sat.1. In der Reportagereihe "Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland?" reiste er bereits in zwei Staffeln durch die Bundesrepublik. Vor der Bundestagswahl 2025 moderierte er zudem gemeinsam mit Linda Zervakis die Sendung "Wahlcountdown - Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating".
Ronzheimer war lange stellvertretender Chefredakteur der "Bild"-Zeitung und arbeitet weiterhin als Kriegs- und Krisenreporter. Zudem betreibt er einen eigenen Politik-Podcast. Die neue Talkshow wird von RedSeven Entertainment produziert./svv/DP/zb
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-10/69786979-dynamisches-user-wachstum-joyn-waechst-weiter-deutlich-zweistellig-007.htm
Ein Übernahmepreis jenseits 5€ ist jetzt kaum noch vorstellbar.
MFE kontrolliert den Laden komplett, nachdem sie für den Laden sehr viel bezahlt haben
Warum sollte MFE den Gewinn bei P7S1 mit den Restaktionären teilen?
viel lukrativer ist es doch, den Gewinn auf die anderen MFE Standorte zu verlagern, die MFE zu 100% kontrolliert
Joyn wird ja 2027 auf die MFE Plattform umgestellt, da kann MFE von P7S1 konzernintern hohe Lizenzgebühren verlangen
das geht perspektivisch auch in anderen Bereichen wie Playout, Werbevermarktung etc.
gerade weil MFE für die Übernahme viel bezahlt hat, hat MFE kein Geld an die Restaktionäre zu verschenken