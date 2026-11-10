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    K+S engt Gewinnausblick 2026 ein - Projekt Werra 2060 kommt voran

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • K+S hebt die Gewinnprognose für 2026 leicht an
    • Umsatz steigt, operativer Gewinn sinkt im Quartal
    • K+S treibt Ausbau in Bethune und Werra 2060 voran
    ROUNDUP - K+S engt Gewinnausblick 2026 ein - Projekt Werra 2060 kommt voran
    Foto: K+S Aktiengesellschaft - K+S Aktiengesellschaft

    KASSEL (dpa-AFX) - Der Kalidünger- und Salzproduzent K+S hat seinen Ausblick für den Gewinn 2026 nach dem dritten Quartal nachgeschärft. "Wir haben uns auch im dritten Quartal in einem anspruchsvollen geopolitischen Umfeld solide entwickelt", sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Meyer laut Mitteilung vom Dienstag. "Die Preisentwicklung in unseren beiden Kundensegmenten war weiter positiv. Sehr erfreulich verlief der Absatz mit Düngemittelspezialitäten, mit denen wir höhere Margen erzielen."

    Für 2026 erwartet Meyer nun ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 700 bis 750 Millionen Euro, nachdem bisher 680 bis 760 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Die Analystenschätzung liegt in der Mitte der neuen Spanne. Die Erhöhung des unteren Endes der Zielspanne begründete das Unternehmen mit angebotsseitigen Einschränkungen am Weltkalimarkt. Das obere Ende sei zugleich gesunken, weil "ein möglicher Preisanstieg in Übersee bislang nicht eingetreten ist".

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    In den drei Monaten bis Ende September steigerte der im MDax notierte Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um gut 6 Prozent auf 934 Millionen Euro, während der operative Gewinn um rund 2,4 Prozent auf 108 Millionen Euro sank. Der Rückgang liege vorwiegend an geopolitisch bedingt höheren Logistik- und Energiekosten sowie einer planmäßigen Instandhaltungspause im kanadischen Werk Bethune. Diese sei anders als im Vorjahr vollständig im dritten Quartal durchgeführt worden.

    Nach neun Monaten stehen ein operatives Ergebnis von 563 Millionen Euro sowie ein bereinigter freier Finanzmittelzufluss von 119 Millionen Euro in den Büchern.

    Derweil treibt das Management wichtige Projekte voran, und zwar mit einem Kapazitätsausbau im kanadischen Werk Bethune sowie hierzulande mit dem Projekt Werra 2060. Zu Bethune erklärte Konzernchef Meyer in einer Video-Botschaft, "ein wichtiger Meilenstein ist bereits erreicht: Unsere neue Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage ist in Betrieb. Damit können wir den Strombedarf in Bethune künftig weitgehend selbst decken."

    Das Projekt Werra 2060 soll zugleich die Produktion des Konzerns im hessisch-thüringischen Grenzgebiet bis 2060 sichern. Mit dem schon länger laufenden, insgesamt rund 600 Millionen Euro teuren Umbau, will K+S zudem den CO2-Ausstoß und die Abwässer deutlich senken. Auch der Bedarf an Kühlwasser wird stark reduziert.

    Am Standort Wintershall liefen inzwischen die Bauarbeiten für die neuen Gebäude, so Meyer weiter. "Gleichzeitig bauen wir die notwendige Infrastruktur über und unter Tage weiter aus. Auch am Standort Unterbreizbach haben weitere Arbeiten planmäßig begonnen./mis/jsl/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 13,65 auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der K+S Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -26,90 %/+31,58 % bedeutet.





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    Verfasst von dpa-AFX
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