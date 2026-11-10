Cantourage Group trotzt Preisdruck: Profitabilität und Marktposition gestärkt
Weniger Umsatz, deutlich mehr Ertrag: Cantourage steigert im dritten Quartal 2026 seine Profitabilität und federt den Preisdruck in Deutschland mit einem starken Auslandsgeschäft ab.
Foto: Richard T. - unsplash
- Im dritten Quartal 2026 erzielte Cantourage 19,9 Mio. Euro Umsatz, gegenüber 20,3 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
- Die Bruttomarge stieg auf 35,3 % (Vorjahr: 18,1 %); das EBITDA verbesserte sich von –2,2 Mio. auf 1,9 Mio. Euro und die EBITDA-Marge auf 9,5 %.
- In den ersten neun Monaten 2026 erreichte das Unternehmen 62,3 Mio. Euro Umsatz und 6,8 Mio. Euro EBITDA bei einer Marge von 10,9 %.
- Deutschland stand wegen sinkender Cannabispreise und stärkerem Wettbewerb unter Druck; dort kamen im dritten Quartal 9,5 Mio. Euro Umsatz zusammen.
- Großbritannien (9,3 Mio. Euro) und Polen (1,1 Mio. Euro) lieferten zusammen mehr als die Hälfte des Quartalsumsatzes und verringerten die Abhängigkeit vom deutschen Markt.
- Cantourage stärkt seine Position mit Premiumprodukten und Exklusivvereinbarungen, ergänzt das Sortiment um Destillat- und Extraktprodukte und baut digitale Versorgungswege aus; die Eigenkapitalquote lag bei 75,6 %, die Net-Cash-Position bei 10,8 Mio. Euro.
Der Kurs von Cantourage Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,5700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im
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