Cantourage Group trotzt Preisdruck: Profitabilität und Marktposition gestärkt 37 0 Kommentare

Weniger Umsatz, deutlich mehr Ertrag: Cantourage steigert im dritten Quartal 2026 seine Profitabilität und federt den Preisdruck in Deutschland mit einem starken Auslandsgeschäft ab.

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