Hamborner Reit erhöht FFO-Prognose
- Hamborner hebt wegen geringerer Kosten die Prognose an
- FFO-Prognose für 2026 steigt auf 42 bis 44 Millionen
- Mieterlöse sanken, der FFO fiel um sechs Prozent
DUISBURG (dpa-AFX) - Geringere Kosten im Vermietungsgeschäft lassen den Immobilienkonzern Hamborner Reit optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. Das operative Ergebnis werde sich 2026 zwischen 42,0 und 44,0 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duisburg mit. Bislang standen 38,0 bis 42,0 Millionen für die in der Immobilienbranche wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) im Plan. Der SDax-Konzern musste weniger Geld in die Hand nehmen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie für Mietanreize.
Wegen der im Vorjahr erfolgten Verkäufe gingen in den ersten neun Monaten die Erlöse aus Miete und Pacht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurück auf 67,3 Millionen Euro. In der Folge und in Kombination mit höheren Finanzierungskosten reduzierte sich das operative Ergebnis (FFO) um 6 Prozent auf 34,5 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 11,8 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 9,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie
Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 18.051 auf Ariva Indikation (09. November 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hamborner REIT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,7100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +70,42 %/+70,42 % bedeutet.
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von boersengefluester.de
Hamborner REIT: Jede Menge Kursreserven
Das geht mir genauso, ist ein Langfristinvest und wird aktuell noch monatlich zugekauft.
Hier hat inzwischen eine Kurserholung eingesetzt, ausgehend vom Tief bei 3,95.