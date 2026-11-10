Jefferies senkt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel auf 44 Euro
ANALYSE-FLASH
- Jefferies senkt Mercedes-Benz-Kursziel auf 44 Euro
- Aktie von Mercedes-Benz von Buy auf Hold abgestuft
- Houchois sieht Umbau und kaum Liquiditätsvorteile
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wie BMW bräuchten auch die Stuttgarter eine tiefgreifende Renovierung ihres Geschäftsmodells, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Nachgang des Quartalsberichts. Er monierte insbesondere, dass sie sich mit ihrem Liquiditätsprofil kaum noch abheben. Über den verbleibenden Rest des noch laufenden Aktienrückkaufs hinaus sieht Houchois keine Klarheit hinsichtlich einer möglichen Neuauflage./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 41,75 auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -0,41 %/+65,98 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 44 Euro
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Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
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Abendliche Grüße in die Runde,
https://www.adac.de/news/neuzulassungen-kba/
Erfreuliche Absatzentwicklung in Südkorea im Oktober ...
" ... Mercedes-Benz recorded 6,744 registrations, up 23.1 percent from the previous month and 15.5 percent from a year earlier. BMW ranked third with 5,633 units. The Mercedes-Benz E 200 was the second-best-selling imported model with 2,836 units, while total E-Class sales reached 3,669. The October increase came amid new model sales and the introduction of its Retail of the Future direct-sales system in April. Under the system, Mercedes-Benz Korea manages prices and inventory, while 11 official partners sell vehicles under uniform terms. The company will begin delivering new electric vehicle models in November ... "