Jefferies hebt Renault auf 'Buy' - Ziel hoch auf 34 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



"Ich weiß von nichts"

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 29,63 auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -11,76 %/+52,72 % bedeutet.