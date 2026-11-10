Infineon verdient dank KI-Boom deutlich mehr - Wachstum soll anziehen
- Infineon erwartet 2026/27 über 20 Prozent Wachstum
- KI-Rechenzentren bringen fast vier Milliarden Euro
- Infineons Gewinn stieg auf 1,97 Milliarden Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im neuen Geschäftsjahr. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. So sollen die Erlöse 2026/27 um etwas mehr als ein Fünftel auf 20 Milliarden Euro steigen, teilte Infineon am Dienstag in München mit.
Dabei erwartet der Halbleiterhersteller Umsätze im Zusammenhang mit Rechenzentren von annähernd vier Milliarden Euro. Die Segmentergebnismarge soll sich ebenfalls verbessern und in den mittleren 20-Prozentbereich steigen. Das liegt in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen.
Infineon starte mit einem "anhaltenden Momentum" in das neue Geschäftsjahr, erklärte Konzernchef Jochen Hanebeck. "Dazu tragen insbesondere unsere Halbleiterlösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren, für den Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur, für Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeuge bei."
Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge erreichte 19,7 Prozent. Unter dem Strich verdiente Infineon im fortgeführten Geschäft mit 1,97 Milliarden deutlich mehr als im Vorjahr, als 1,36 Milliarden Euro erreicht worden waren. Dabei zog die Entwicklung im vierten Quartal noch einmal an. Aktionäre sollen eine um 3 Cent höhere Dividende von 38 Cent erhalten./nas/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 48,78 auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +26,73 %/+98,02 % bedeutet.
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https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infpr202611-028
Der technologische Durchbruch unterstreicht die Innovationsstärke und die Führungsposition von Infineon bei Leistungshalbleitern und Wide-Bandgap-Technologien.
Die Machbarkeit der SiC-Prozessierung auf 300-Millimeter-Wafern legt das Fundament für eine langfristige Versorgung von Kunden in Industrie, Automobil und KI-Rechenzentren.
Infineon präsentiert den ersten prozessierten 300-Millimeter-SiC-Wafer ab dem 10. November 2026 auf der Fachmesse electronica in München.
Wäre mal angesagt dass es so 10% rauf geht
das timing Einstieg 27.10.26 war bisher gut, Zahlen gibts am 10.11.26