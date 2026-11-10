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    Infineon verdient dank KI-Boom deutlich mehr - Wachstum soll anziehen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon erwartet 2026/27 über 20 Prozent Wachstum
    • KI-Rechenzentren bringen fast vier Milliarden Euro
    • Infineons Gewinn stieg auf 1,97 Milliarden Euro
    Infineon verdient dank KI-Boom deutlich mehr - Wachstum soll anziehen
    Foto: GUEVEN PURTUL - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im neuen Geschäftsjahr. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. So sollen die Erlöse 2026/27 um etwas mehr als ein Fünftel auf 20 Milliarden Euro steigen, teilte Infineon am Dienstag in München mit.

    Dabei erwartet der Halbleiterhersteller Umsätze im Zusammenhang mit Rechenzentren von annähernd vier Milliarden Euro. Die Segmentergebnismarge soll sich ebenfalls verbessern und in den mittleren 20-Prozentbereich steigen. Das liegt in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen.

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    Infineon starte mit einem "anhaltenden Momentum" in das neue Geschäftsjahr, erklärte Konzernchef Jochen Hanebeck. "Dazu tragen insbesondere unsere Halbleiterlösungen für die Strom­versorgung von Rechenzentren, für den Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur, für Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeuge bei."

    Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge erreichte 19,7 Prozent. Unter dem Strich verdiente Infineon im fortgeführten Geschäft mit 1,97 Milliarden deutlich mehr als im Vorjahr, als 1,36 Milliarden Euro erreicht worden waren. Dabei zog die Entwicklung im vierten Quartal noch einmal an. Aktionäre sollen eine um 3 Cent höhere Dividende von 38 Cent erhalten./nas/zb

    Infineon Technologies

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    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 48,78 auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +26,73 %/+98,02 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen von Infineon, insbesondere die Umsatzentwicklung bei KI-Rechenzentren und Automotive sowie mögliche Erträge aus Kapazitätserweiterungen. Diskutiert werden zudem der erste 300-Millimeter-SiC-Wafer und dessen Bedeutung für die Leistungselektronik. Kursrückgänge werden teils als Kaufgelegenheiten gesehen; der weitere Ausbau von Rechenzentren gilt als wichtiger Impuls.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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