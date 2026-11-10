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    Hims & Hers schockt mit Quartalszahlen – Aktie stürzt ab

    Gewinnwarnung

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    Hims & Hers enttäuscht mit seinen Quartalszahlen und senkt die Gewinnprognose für 2026. Die Aktie stürzt zweistellig ab.

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    Gewinnwarnung - Hims & Hers schockt mit Quartalszahlen – Aktie stürzt ab
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Hims & Hers verlor am Montag bereits im regulären Handel 11,77 Prozent. Nach Veröffentlichung der Zahlen ging es nachbörslich um weitere 3,40 Prozent auf 22,16 US-Dollar abwärts.

    Hims & Hers verfehlt Erwartungen und schreibt rote Zahlen

    Im dritten Quartal 2026 steigerte Hims & Hers seinen Umsatz um 49 Prozent auf 890,4 Millionen US-Dollar. Damit blieb das Unternehmen knapp hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die laut LSEG mit 892,9 Millionen US-Dollar gerechnet hatten.

    Besonders deutlich fiel die Verschlechterung beim Gewinn aus. Während Hims & Hers im Vorjahresquartal noch einen Nettogewinn von 15,8 Millionen US-Dollar erzielt hatte, verbuchte das Unternehmen nun einen Nettoverlust von 33 Millionen US-Dollar.

    Auch die Bruttomarge brach von 74 auf 57 Prozent ein. Verantwortlich dafür sind insbesondere höhere Kosten für Markenmedikamente zur Gewichtsreduktion sowie die internationale Expansion.

    Das bereinigte EBITDA stieg dagegen leicht von 78,4 auf 82,4 Millionen US-Dollar.

    Gewinnprognose für 2026 deutlich gesenkt

    Die steigenden Kosten zwingen Hims & Hers zu einer Korrektur seiner Jahresprognose. Das Unternehmen erwartet für 2026 nur noch ein bereinigtes EBITDA zwischen 257 und 277 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte die Prognose bei 275 bis 325 Millionen US-Dollar gelegen.

    Auch beim Umsatz wird das Management vorsichtiger. Statt der bisherigen Spanne von 3,1 bis 3,3 Milliarden US-Dollar rechnet Hims & Hers nun mit 3,13 bis 3,15 Milliarden US-Dollar.

    Für das vierte Quartal stellt der Konzern Erlöse zwischen 875 und 895 Millionen US-Dollar in Aussicht.

    Ein wesentlicher Grund für die sinkende Profitabilität ist die zunehmende Konzentration auf teurere Markenpräparate zur Gewichtsreduktion. Hims & Hers kooperiert inzwischen sowohl mit Novo Nordisk als auch mit Eli Lilly, um deren Abnehmmedikamente über die eigene Plattform anzubieten.

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    Neue Peptid-Offensive soll Geschäft erweitern

    Parallel zu den Quartalszahlen kündigte Hims & Hers einen weiteren strategischen Schritt an. Noch im November will der Telemedizinanbieter Behandlungen mit Wirkstoffen wie NAD+, Sermorelin und Glutathion anbieten.

    Möglich wird die Expansion durch eine Lockerung der US-amerikanischen Regulierung. Die Behörden haben ihre Beschränkungen für die Herstellung bestimmter Peptidpräparate gelockert. Eine offizielle Zulassung durch die Arzneimittelbehörde FDA bedeutet dies allerdings nicht.

    Internationale Expansion treibt Wachstum

    Trotz der enttäuschenden Ergebnisse wächst die Kundenbasis weiter. Die Zahl der Abonnenten stieg im Jahresvergleich um 13 Prozent auf knapp 2,8 Millionen. Gleichzeitig erhöhte sich der durchschnittliche monatliche Umsatz je Abonnent um 30 Prozent auf 105 US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,77 % und einem Kurs von 22,94USD auf NYSE (10. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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