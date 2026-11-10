Medios dämpft Prognose noch etwas ab - Gewinnrückgang nach neun Monaten
- Medios sieht Ebitda 2026 am unteren Prognoserand
- Hilfstaxe belastet das Schlussquartal mit 1,2 Mio. Euro
- Umsatz steigt, während Gewinn und Ebitda zurückgehen
BERLIN (dpa-AFX) - Der Spezialpharma-Unternehmen Medios wird für das Jahr nochmals etwas vorsichtiger. Unternehmenschef Thomas Meier rechnet nun 2026 mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda pre) am unteren Ende der bereits im Sommer gesenkten Spanne von 88 bis 92 Millionen Euro. Grund sei die angepasste sogenannte Hilfstaxe, die zu ungünstigeren Regelungen für in Apotheken hergestellte Arzneimittelzubereitungen geführt hatte, teilt das SDax-Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Dies werde das Geschäft mit patientenindividuellen Therapien im Schlussquartal zusätzlich mit rund 1,2 Millionen Euro belasten.
In den ersten neun Monaten hatten Preisrückgänge und zeitweise gestiegene Materialkosten die Gewinnentwicklung bei Medios gebremst. Das bereinigte operative Ergebnis war im Jahresvergleich um gut fünf Prozent auf 66,7 Millionen Euro zurückgegangen. Nach Steuern brach der Verdienst gar um gut ein Drittel auf 12,8 Millionen Euro ein, während der Umsatz zugleich um fast sieben Prozent auf gut 1,6 Milliarden Euro zulegte. Die Erlösprognose von 2,10 bis 2,16 Milliarden Euro für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 11,47 auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +41,59 %/+94,69 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Medios - A1MMCC - DE000A1MMCC8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Medios. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Medios eingestellt.
Vielleicht gab es ja deshalb bisher kein ARP.
Zumindest mal ein charttechnischer Lichtblick.