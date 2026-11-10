Auto1 findet neuen Finanzchef bei der Deutschen Börse

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat mit dem Manager Jörg Pietzner von der Deutschen Börse eine Nachfolge für den Posten des Finanzvorstands gefunden. Pietzner trete das Amt zu Jahresbeginn 2027 an, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag mit. Die Berliner hatten im September den Abgang von Christian Wallentin aus familiären Gründen bekannt gegeben. Pietzner arbeitete beim Börsenbetreiber zuletzt in leitender Funktion in Buchhaltung und Controlling. Der Manager sitzt bereits seit Juni vergangenen Jahres im Aufsichtsrat von Auto1./men/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 315,6 auf Lang & Schwarz (10. November 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +47,14 %/+92,42 % bedeutet.