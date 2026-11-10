JEFFERIES stuft Tesla auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 400 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den US-Zwischenwahlen bleibe die Begründung für eine Fusion des Elektroauto-Herstellers mit dem Raumfahrtkonzern SpaceX unverändert, dürfte aber schwieriger umzusetzen sein, schrieb Philippe Houchois am Montag. Er schraubte seine Tesla-Gewinnprognose (EPS) für 2026 um 23 Prozent nach unten./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,54 % und einem Kurs von 378,1EUR auf Nasdaq (10. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 375

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 375,00 $ , was einem Rückgang von +-0,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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