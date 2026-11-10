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    Elmos Semiconductor: Profitables Wachstum, starker Cashflow im Q3 2026

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    Elmos auf Wachstumskurs: Umsatz und operatives Ergebnis legen im dritten Quartal deutlich zu, der Cashflow bleibt stark. Den Ausblick für 2026 bestätigt das Unternehmen.

    Elmos Semiconductor: Profitables Wachstum, starker Cashflow im Q3 2026
    Foto: Elmos Semiconductor SE
    • **Umsatz im dritten Quartal:** Elmos steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 18,4 % auf 166,7 Mio. Euro.
    • **Operatives Ergebnis:** Das operative EBIT stieg um 29,2 % auf 41,0 Mio. Euro; die operative EBIT-Marge verbesserte sich von 22,5 % auf 24,6 %.
    • **Cashflow im dritten Quartal:** Der operative bereinigte Free Cashflow lag bei 32,3 Mio. Euro beziehungsweise 19,4 % des Umsatzes.
    • **Bilanz nach neun Monaten:** Der Umsatz wuchs um 16,4 % auf 481,2 Mio. Euro, das operative EBIT um 33,6 % auf 116,8 Mio. Euro.
    • **Cashflow nach neun Monaten:** Der operative bereinigte Free Cashflow erhöhte sich um 60,9 % auf 87,8 Mio. Euro; die Investitionen sanken auf 14,1 Mio. Euro.
    • **Jahresausblick bestätigt:** Für 2026 erwartet Elmos 12 % Umsatzwachstum (± 2 Prozentpunkte), eine operative EBIT-Marge von 23–26 % und eine Free-Cashflow-Marge von 19 % (± 2 Prozentpunkte).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Elmos Semiconductor ist am 10.11.2026.

    Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 124,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,24 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.280,16PKT (+2,34 %).


    Elmos Semiconductor

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    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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