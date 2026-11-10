Elmos Semiconductor: Profitables Wachstum, starker Cashflow im Q3 2026 21 0 Kommentare

Elmos auf Wachstumskurs: Umsatz und operatives Ergebnis legen im dritten Quartal deutlich zu, der Cashflow bleibt stark. Den Ausblick für 2026 bestätigt das Unternehmen.

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