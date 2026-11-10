Yggdrasil SPAC 1: Innok Robotics meldet Rekordquartal nach Reverse IPO
Rekordquartal und namhafte Neukunden: Innok Robotics nimmt Fahrt auf. Mit autonomen Transportrobotern und KI-Software will das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen.
- Innok Robotics meldet für das dritte Quartal 2026 das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte und anhaltend hohe Nachfrage nach seinen autonomen mobilen Robotern.
- Als wichtige Neukunden gewann das Unternehmen unter anderem ContiTech und John Deere; zuvor hatten sich bereits Horsch und Vogelsang für Innok-Systeme entschieden.
- Die Roboter und die Autonomiesoftware InnokCockpit automatisieren Materialflüsse auch im Außenbereich und auf anspruchsvollem Gelände – ohne Umbauten an der vorhandenen Infrastruktur.
- Nach dem Reverse IPO im Oktober wird die Aktie unter der ISIN DE000A3EVV13 an der Börse Düsseldorf gehandelt.
- Das Management stellt Innok Robotics erstmals auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (11.–12. November) und dem Deutschen Eigenkapitalforum (23.–25. November) vor.
- Das Unternehmen will den Auftragseingang 2026 erneut verdoppeln und das Wachstum in den Folgejahren fortsetzen; als Grundlage nennt es unter anderem eigene Hardware, KI-basierte Software und Mietmodelle (RaaS).
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