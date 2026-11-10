Infineon Technologies: Rekordquartal, 2027 >20% Umsatzplus, +5 Punkte Marge
Mit Rekordumsatz im Rücken peilt Infineon 2027 die 20-Milliarden-Euro-Marke an. Rechenzentren, Energieinfrastruktur und Elektromobilität sollen das Wachstum antreiben.
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- Infineon schloss das vierte Quartal 2026 mit einem Rekordumsatz von 4,706 Milliarden Euro und einer Segmentergebnis-Marge von 23,8 Prozent ab.
- Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro; das Segmentergebnis betrug 3,223 Milliarden Euro.
- Für 2027 erwartet Infineon ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent auf rund 20 Milliarden Euro und eine Steigerung der Profitabilität um etwa fünf Prozentpunkte.
- Treiber des erwarteten Wachstums sind insbesondere Rechenzentren, Energieinfrastruktur, Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeuge; der Umsatz mit Rechenzentrums-Stromversorgungen soll annähernd 4 Milliarden Euro erreichen.
- Für das erste Quartal 2027 prognostiziert Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und eine Segmentergebnis-Marge von etwa 23 Prozent.
- Für 2027 plant das Unternehmen Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro und schlägt für 2026 eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie vor.
Der nächste wichtige Termin, vorläufiges Datum, bei Infineon Technologies ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Infineon Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,26EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,53 %
im Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.518,00PKT (+0,36 %).
+3,34 %
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