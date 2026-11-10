R. Stahl auf Kurs: Neunmonatszahlen im Plan, 2026-Prognose bestätigt 29 0 Kommentare

Weniger Umsatz, mehr Gewinn: R. STAHL verbessert die Profitabilität und bestätigt die Jahresprognose 2026. Asien wächst kräftig, der Auftragseingang zieht im dritten Quartal an.

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