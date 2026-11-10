R. Stahl auf Kurs: Neunmonatszahlen im Plan, 2026-Prognose bestätigt
Weniger Umsatz, mehr Gewinn: R. STAHL verbessert die Profitabilität und bestätigt die Jahresprognose 2026. Asien wächst kräftig, der Auftragseingang zieht im dritten Quartal an.
- Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 4,4 % auf 219,7 Mio. €; besonders stark wuchs Asien/Pazifik mit +31,3 %.
- Der Auftragseingang ging im Neunmonatszeitraum um 7,1 % auf 221,2 Mio. € zurück, stieg aber im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um 4,4 % auf 75,4 Mio. €.
- Das EBITDA vor Sondereinflüssen verbesserte sich um 7,5 % auf 21,7 Mio. €; die entsprechende Marge stieg von 8,8 % auf 9,9 %.
- Das Konzernergebnis drehte auf 0,9 Mio. € Gewinn (Vorjahr: 2,4 Mio. € Verlust); der Free Cashflow verbesserte sich auf 4,7 Mio. €.
- Die Eigenkapitalquote stieg zum 30. September 2026 auf 31,3 % (Jahresende 2025: 29,2 %); der Auftragsbestand lag stabil bei 90,9 Mio. €.
- R. STAHL bestätigt die Jahresprognose 2026: Umsatz von 285–300 Mio. €, EBITDA vor Sondereinflüssen von 22–27 Mio. € und ausgeglichener Free Cashflow.
Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz, bei R. Stahl ist am 10.11.2026.
Der Kurs von R. Stahl lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,74 % im
Plus.
+5,61 %
+1,90 %
-5,31 %
-21,90 %
-27,70 %
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