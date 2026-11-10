MAX Automation: Ergebnisplus bei stabilem Umsatz – 2026-Prognose gesenkt
Mehr Gewinn, weniger Aufträge: Nach neun Monaten 2026 fällt die Bilanz gemischt aus. Trotz höherer Profitabilität drücken schwache Nachfrage und Restrukturierungskosten die Jahresprognose.
- Der Auftragseingang sank in den ersten drei Quartalen 2026 um 15,8 % auf 222,6 Mio. Euro; der Auftragsbestand ging auf 132,2 Mio. Euro zurück.
- Der Umsatz blieb mit 246,0 Mio. Euro nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Das EBITDA verbesserte sich um 20,6 % auf 11,3 Mio. Euro; die Marge stieg von 3,8 % auf 4,6 %, vor allem dank der Rückkehr von bdtronic in die Gewinnzone.
- Die Segmententwicklung war unterschiedlich: ELWEMA und AIM Micro legten zu, während Vecoplan deutlich schwächer abschnitt und NSM + Jücker starke Auftragsrückgänge verzeichnete.
- Der operative Cashflow blieb mit 5,1 Mio. Euro positiv, lag aber deutlich unter den 23,6 Mio. Euro des Vorjahres; die Nettoverschuldung inklusive Leasing erhöhte sich auf 36,3 Mio. Euro.
- Die Jahresprognose 2026 wurde gesenkt: Erwartet werden nun 300–330 Mio. Euro Umsatz und 10–14 Mio. Euro EBITDA, insbesondere wegen der schwächeren Entwicklung und höherer Restrukturierungskosten bei Vecoplan sowie Kosten bei NSM + Jücker.
Der Kurs von MAX Automation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,89 % im
Minus.
-2,94 %
+2,67 %
-19,23 %
-33,24 %
-59,47 %
-60,17 %
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-54,91 %
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