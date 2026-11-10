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    MAX Automation: Ergebnisplus bei stabilem Umsatz – 2026-Prognose gesenkt

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    Mehr Gewinn, weniger Aufträge: Nach neun Monaten 2026 fällt die Bilanz gemischt aus. Trotz höherer Profitabilität drücken schwache Nachfrage und Restrukturierungskosten die Jahresprognose.

    MAX Automation: Ergebnisplus bei stabilem Umsatz – 2026-Prognose gesenkt
    • Der Auftragseingang sank in den ersten drei Quartalen 2026 um 15,8 % auf 222,6 Mio. Euro; der Auftragsbestand ging auf 132,2 Mio. Euro zurück.
    • Der Umsatz blieb mit 246,0 Mio. Euro nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
    • Das EBITDA verbesserte sich um 20,6 % auf 11,3 Mio. Euro; die Marge stieg von 3,8 % auf 4,6 %, vor allem dank der Rückkehr von bdtronic in die Gewinnzone.
    • Die Segmententwicklung war unterschiedlich: ELWEMA und AIM Micro legten zu, während Vecoplan deutlich schwächer abschnitt und NSM + Jücker starke Auftragsrückgänge verzeichnete.
    • Der operative Cashflow blieb mit 5,1 Mio. Euro positiv, lag aber deutlich unter den 23,6 Mio. Euro des Vorjahres; die Nettoverschuldung inklusive Leasing erhöhte sich auf 36,3 Mio. Euro.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde gesenkt: Erwartet werden nun 300–330 Mio. Euro Umsatz und 10–14 Mio. Euro EBITDA, insbesondere wegen der schwächeren Entwicklung und höherer Restrukturierungskosten bei Vecoplan sowie Kosten bei NSM + Jücker.

    Der Kurs von MAX Automation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,89 % im Minus.


    MAX Automation

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