Elmos Semiconductor wächst dank Chipnachfrage kräftig und verdient mehr
- Elmos steigert Quartalsumsatz um gut 18 Prozent
- Operatives Ebit wächst um 29 Prozent auf 41 Mio
- Gewinn wächst über die Hälfte, Prognose bestätigt
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Elektronikchips. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 18 Prozent auf knapp 167 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives Ebit) kletterte noch etwas stärker um gut 29 Prozent auf 41 Millionen Euro, die entsprechende Marge zog deshalb um 2,1 Prozentpunkte auf 24,6 Prozent an. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um über die Hälfte auf fast 37 Millionen Euro. Das Management bestätigte die Jahresprognose. "Auch für das Schlussquartal und für die zukünftige Entwicklung sind wir sehr zuversichtlich", sagte Vorstandschef Arne Schneider laut Mitteilung./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 124,6 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +75,88 %/+80,07 % bedeutet.
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Quelle: Elmos Semiconductor Insidertrades
Am 11.05.2026 hat Thomas Lehner (Aufsichtsrat Elmos Semiconductor) 3.305 Aktien, zu einem Kurs von 177,36 EUR verkauft.
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