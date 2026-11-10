Elmos Semiconductor wächst dank Chipnachfrage kräftig und verdient mehr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 124,6 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +75,88 %/+80,07 % bedeutet.