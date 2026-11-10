Jeder Dip wird gekauft

Vom jüngsten Tief bei 120,39 US-Dollar am vergangenen Donnerstag hat sich die SpaceX-Aktie stark erholt und in nur zwei Tagen um satte 19 Prozent auf knapp 141,00 US-Dollar zugelegt. Genau hier verläuft allerdings ein massiver Widerstand, der früher einmal eine wichtige Unterstützung war.

Chancen nach oben: Um ein echtes mittelfristiges Kaufsignal auszulösen, muss die Aktie demnächst nachhaltig über den 50-Tage-Durchschnitt bei 146,21 US-Dollar und den aktuellen Abwärtstrend bei rund 149,45 US-Dollar klettern. Erst dann öffnet sich der Weg zu weiterem Aufwärtspotenzial bis auf 166,18 US-Dollar und die jüngsten Herbsthochs bei 176,42 US-Dollar.

Risiken nach unten: Solange die Zone zwischen 140,00 und 141,00 US-Dollar auf Tagesbasis jedoch nicht nachhaltig geknackt wird, drohen kurzfristig wieder Rücksetzer Richtung 132,50 US-Dollar. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, da dies auf eine größere Schwächephase der Aktie hindeuten würde.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 149,45 US-Dollar

Kursziele : 166,18 und 176,42 US-Dollar

Renditechance via DN7MG2 : 175 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SpaceX Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN7MG2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,49 - 1,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 125,36 US-Dollar Basiswert: SpaceX Corp. KO-Schwelle: 125,36 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 140,95 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 176,42 US-Dollar Hebel: 8,45 Kurschance: + 175 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN62PM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,50 - 1,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 156,7693 US-Dollar Basiswert: SpaceX Corp. KO-Schwelle: 156,7693 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 140,95 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,21 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.