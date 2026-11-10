Erholungschancen bis…

Nachdem sich der Kurs der Caterpillar-Aktie seit dem Rekordhoch von 1.071 US-Dollar Ende Juni dieses Jahres nahezu halbiert hatte, schlug das Papier zuletzt im Bereich von 565,25 US-Dollar auf. Dies war die letzte große Chance für eine Trendwende, von der aus der Kurs nach oben abgedreht ist. Allein zu Beginn dieser Woche legte CAT um knapp 6,5 Prozent auf 595,00 US-Dollar zu. Damit wurde ein erstes Erholungsziel bereits abgearbeitet.

Chancen nach oben: Im Rahmen einer technischen Gegenbewegung sind nun weitere Kursgewinne bis auf 623,89 US-Dollar und sogar bis in den Bereich einer Ende Oktober gerissenen Kurslücke bei 663,60 US-Dollar sehr wahrscheinlich geworden, was sich für den Aufbau sehr kurzfristiger Positionen nutzen lässt. Eine passende Strategie dazu folgt im nächsten Schritt.

Risiken nach unten: Sollte die Aktie auf der Unterseite hingegen unter das Vorwochentief von 550,81 US-Dollar abrutschen, drohen weitere Verluste Richtung 525,53 US-Dollar und im schlimmsten Fall bis auf 479,78 US-Dollar.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 595,02 US-Dollar

Kursziele : 623,89 und 663,60 US-Dollar

Renditechance via DN7MGG : 111 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Caterpillar Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN7MGG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,53 - 0,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 536,922 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 536,922 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 595,02 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 663,60 US-Dollar Hebel: 9,85 Kurschance: + 111 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN7BWY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,51 - 0,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 654,7464 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 654,7464 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 595,02 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,24 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.