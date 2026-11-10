Bullen drehen zu Wochenbeginn auf

Charttechnischer Stand: Ein Blick zurück auf den deutschen Leitindex DAX zeigt ihn in einer überraschend starken Erholung am Montag, sodass die zum Freitag gerissene Kurslücke zwischen 26.061 und 26.223 Punkten schon wieder erfolgreich geschlossen werden konnte. Auch hat der einstige Buy-Trigger bei 25.800 Punkten als Unterstützung gehalten und begünstigte den jüngsten Aufschwung.

Drohende Zinsschritte: In einem Interview mit der japanischen Zeitung "Yomiuri Shimbun" hat die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , die Möglichkeit angedeutet, dass die Euro-Notenbank auf der Ratssitzung im nächsten Monat die Zinsen erneut anheben wird. Dasselbe wird auch von der US-Notenbank Fed im Dezember erwartet. Weltweit ist die Inflation seit dem Ölpreisschock, ausgelöst durch den Iran-Krieg, auf dem Vormarsch und wird hartnäckig bekämpft. Im vergangenen Monat hatte Lagarde überraschend angekündigt, dass sie im Februar - und damit vor Ablauf ihrer regulären Amtszeit im Oktober nächsten Jahres - zurücktreten wird.

Widerstände: Um ein neues Kaufsignal zu generieren, muss der DAX jetzt aber sein in der Vorwoche aufgestelltes Rekordhoch bei 26.692 Punkten überwinden. Nur in diesem Fall ließe sich im Anschluss Kurspotenzial auf 27.500 und darüber 28.150 Punkte ableiten.

Unterstützungen: Auf der Unterseite dürfte es erst bei einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 25.041 Punkten zu größerem Korrekturpotenzial auf 24.480 und darunter sogar 23.968 Punkte kommen. Vorläufig bleibt die Aufwärtsvariante für das heimische Leitbarometer die erste Wahl.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.267 Punkten

VDAX bei 20,80 signalisiert erhöhte Nervosität - nachlaufend!

Fear& Greed Index bei 31 auf "FEAR" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 58 - Buy MACD: 200 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.325 / 26.464 / 26.618 und 26.692 Punkten, nach unten bei 25.800 / 25.700 / 25.507 und 25.340 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe stabil - DAX nach erfolgreicher Trendwende zurückgefallen, Bodenbildung wieder auf der Kippe - Öl- und Gasknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (04. November 2026): Bei 20,80% (steigend) (Vortag: 19,57%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order ab 26.692 Punkten (Tagesbasis) eröffnen, Stopp bei 25.900 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN68JL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,00 - 9,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.502,38 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.502,38 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.267,20 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 29,27 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN57QH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,08 - 9,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27.270,71 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 27.270,71 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.267,20 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 29,00 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.