Jungheinrich senkt 2030er-Ziele
- Jungheinrich plant 2030 mit 7 bis 8 Milliarden Euro
- Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 2,6 Prozent
- Jahresziele bestätigt, Umsatz und Gewinn stiegen
HAMBURG (dpa-AFX) - Der anhaltende Wettbewerbsdruck aus China und die schleppende Wirtschaft verhageln dem Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich seine mittelfristigen Ambitionen. Es werde nun für das Jahr 2030 ein Umsatz von 7 bis 8 Milliarden Euro und eine Rendite des operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 8 bis 9 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Bislang standen Erlöse von 10 Milliarden Euro im Plan, wovon 10 Prozent als operatives Ergebnis hängen bleiben sollten.
Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang der Hamburger im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 2,6 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Der Umsatz verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern blieben knapp 97 Millionen Euro, nach einem operativen Verlust von gut 50 Millionen Euro ein Jahr zuvor, als unter anderem Kosten für die Umsetzung von Sparmaßnahmen anfielen. Nach Steuern stand nun ein Gewinn von gut 61 Millionen Euro, nach minus 65 Millionen Euro vor einem Jahr. Die Jahresziele wurden bestätigt./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 23,40 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +0,76 %/+97,31 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jungheinrich. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenerholung in der Sparte ITS dürfte unter 8 Prozent stagniert haben, schrieb Stefan Augustin am Freitag in einem Ausblick auf den Bericht des Staplerherstellers für das dritte Quartal. Er kürzte seine Schätzungen.
Bild: https://thailand.ahk.de/var/site/storage/images/_aliases/image_1280/5/9/6/3/15043695-1-ger-DE/cc63a4b8244c-Jungheinrich_AntOn-launch-2.JPG
Unter der im Herbst 2025 eingeführten Einstiegsmarke vertreibt das Unternehmen vorkonfigurierte, kosteneffiziente Flurförderzeuge mit Lithium-Ionen-Technologie. Die in Kooperation mit EP Equipment gefertigte Linie richtet sich vor allem an kleine und mittlere Betriebe mit einfachen Transportaufgaben.
Optisch unterscheidet sich die Marke markant durch ihre violett-schwarze Farbgebung von den klassischen gelben Jungheinrich-Modellen.
https://www.automobil-industrie.vogel.de/natrium-ionen-akku-…