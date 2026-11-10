JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'
Foto: adobe.stock.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 55 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob am Montag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine operative Ergebnisschätzung für die Bad Homburger. Nach dem jüngsten Deal mit dem Auftragsfertiger WuXi Biologics stehe das Biopharma-Geschäft umso mehr im Fokus./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 52,59EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte