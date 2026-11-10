JPMORGAN stuft British American Tobacco auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von British American Tobacco (BAT) beim Kursziel von 5300 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die neuen Produktkategorien (NGP) mit rauchfreien Alternativen heizten das Wachstum der Tabakbranche an, schrieb Edward Hockin am Montag. Sie leisteten einen immer bedeutenderen Gewinnbeitrag für die Konzerne. Bei British American Tobacco sieht Hockin aktuell die attraktivste Kombination aus Wachstum und Bewertung./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 53,50EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Edward Hockin

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5300

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

