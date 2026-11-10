mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: Trennung von mwb research 1 0 Kommentare

Neues Kapitel für mwb fairtrade: Die Trennung von mwb research ist abgeschlossen. Beide Unternehmen gehen einvernehmlich getrennte Wege – weitere Kooperationen sind nicht geplant.

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