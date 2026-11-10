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    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: Trennung von mwb research

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    Neues Kapitel für mwb fairtrade: Die Trennung von mwb research ist abgeschlossen. Beide Unternehmen gehen einvernehmlich getrennte Wege – weitere Kooperationen sind nicht geplant.

    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: Trennung von mwb research
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Trennung zwischen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und mwb research AG ist vollzogen.
    • Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ist beendet.
    • mwb research hat ihren Firmennamen geändert und nutzt die Marke „mwb“ nicht mehr.
    • Weitere Kooperationen zwischen den Unternehmen sind nicht geplant.
    • Die Trennung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen.
    • Für mwb fairtrade ist die im April angekündigte Neuordnung abgeschlossen; das Unternehmen konzentriert sich auf sein eigenes Geschäft und dessen Weiterentwicklung.

    Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,50 % im Plus.


    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank

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    ISIN:DE000A3EYLC7WKN:A3EYLC
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