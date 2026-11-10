HENSOLDT: 6 Mrd. € Umsatz 2030, 10 Mrd. € bis 2035
HENSOLDT setzt auf Wachstum: Bis 2035 soll der Umsatz auf 10 Mrd. Euro steigen. Eine starke Auftragspipeline und neue Kapazitäten sollen den Kurs stützen.
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- HENSOLDT bestätigt das Umsatzziel von 6 Mrd. Euro für 2030 und strebt bis 2035 einen Umsatz von 10 Mrd. Euro an.
- Für 2027 und 2028 erwartet das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent; ab 2029 soll es mehr als 20 Prozent betragen.
- Die bereinigte EBITDA-Marge soll von rund 19 Prozent im Jahr 2026 jährlich um etwa 0,5 Prozentpunkte steigen und 2030 rund 21 Prozent erreichen.
- Die ungewichtete Auftragspipeline für 2027 bis 2032 beträgt rund 110 Mrd. Euro; der Auftragseingang soll weiterhin deutlich schneller wachsen als der Umsatz.
- HENSOLDT baut seine Kapazitäten aus: Ein nachhaltiger Kapazitätssprung ist bis Mitte 2027 gesichert, ein weiterer deutlicher Ausbau bis 2029 geplant.
- Für die Software-Suite MDOcore erwartet HENSOLDT erste Kundenaufträge ab 2027; langfristig soll das Servicegeschäft rund 25 Prozent des Umsatzes ausmachen.
Der nächste wichtige Termin, Kapitalmarkttag 2026, bei HENSOLDT ist am 10.11.2026.
Der Kurs von HENSOLDT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 83,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,63 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.453,87PKT (+0,56 %).
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