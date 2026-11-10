HENSOLDT: 6 Mrd. € Umsatz 2030, 10 Mrd. € bis 2035 1 0 Kommentare

HENSOLDT setzt auf Wachstum: Bis 2035 soll der Umsatz auf 10 Mrd. Euro steigen. Eine starke Auftragspipeline und neue Kapazitäten sollen den Kurs stützen.

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