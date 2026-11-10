Hensoldt will bis 2035 noch stärker wachsen
- Hensoldt plant bis 2035 zehn Milliarden Euro Umsatz
- Für 2030 bleiben sechs Milliarden Euro Umsatz das Ziel
- Auftragseingang soll weiter stärker als Umsatz zulegen
TAUFKIRCHEN/LONDON (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt traut sich angesichts der Aufrüstung der Nato-Staaten längerfristig noch stärkeres Wachstum zu. Bis 2035 strebt Hensoldt einen Umsatz von 10 Milliarden Euro an, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag zum Kapitalmarkttag in London mitteilte. Für 2026 peilt Hensoldt rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz an. Der Auftragseingang soll außerdem weiterhin deutlich stärker zulegen als der Umsatz.
Die bereits vor rund einem Jahr ausgerufenen Mittelfristziele konkretisierte Hensoldt. So peilt der Rüstungselektronikkonzern weiterhin einen Umsatz von 6 Milliarden Euro im Jahr 2030 an. Ein jährliches Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent wird allerdings bereits ab 2027 erwartet. Die Marge gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bis 2030 von rund 19 Prozent um etwa 0,50 Prozentpunkte pro Jahr auf rund 21 Prozent steigen. Ansonsten bestätigte Hensoldt seine Ziele für das laufende Jahr./niw/jha/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 31.469 auf Ariva Indikation (10. November 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +18,62 %/+24,56 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HENSOLDT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Hier mal was " bodenständiges " zum Thema
Einstiegskurse bis 74,80 ausgelöst durch algorithmische Systeme ab Börseneröffnung 9:00.
Zum Dreiergipfel nach dem 11 Nov. setzen die USA, China und Russland ein Treffen an.