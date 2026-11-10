TSMC meldet gewaltigen Umsatzsprung – Nvidia und Apple treiben den Boom
Die KI-Milliarden fließen
TSMC meldet einen Umsatzanstieg von fast 60 Prozent. Die Nachfrage nach KI-Chips lässt die Erwartungen an das Jahresende steigen.
- TSMC steigert Oktoberumsatz um fast 60 Prozent
- KI-Boom treibt TSMCs Geschäft mit Nvidia und Apple
- Schlussquartal könnte neuen Umsatzrekord bringen
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Der taiwanische Halbleiterriese Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) profitiert weiterhin massiv vom weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz. Im Oktober stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresmonat um 59,7 Prozent auf 586,89 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (18 Milliarden US-Dollar).
Auch gegenüber September beschleunigte sich das Wachstum deutlich. Die Erlöse legten innerhalb eines Monats um 14,7 Prozent zu. Damit unterstreicht der weltweit größte Auftragschiphersteller die anhaltend hohe Nachfrage nach leistungsfähigen Halbleitern.
Besonders beeindruckend fällt die Entwicklung seit Jahresbeginn aus. In den ersten zehn Monaten 2026 erwirtschaftete TSMC einen Umsatz von 4,49 Billionen Taiwan-Dollar (136,8 Milliarden US-Dollar). Das entspricht einem Wachstum von 43,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Nvidia und Apple treiben den Chip-Boom an
Hinter dem rasanten Wachstum stehen vor allem die milliardenschweren Investitionen großer Technologiekonzerne in künstliche Intelligenz. TSMC fertigt unter anderem hochentwickelte Prozessoren für Nvidia und Apple. Insbesondere die steigende Nachfrage nach KI-Beschleunigern für Rechenzentren sorgt dafür, dass die modernsten Fertigungskapazitäten des Unternehmens stark gefragt bleiben.
TSMC plant Milliardeninvestitionen
Um die steigende Nachfrage auch künftig bedienen zu können, plant TSMC eine massive Ausweitung seiner Investitionen. Die Kapitalausgaben zwischen 2026 und 2028 sollen deutlich höher ausfallen als in den vorangegangenen drei Jahren.
Der Konzern setzt damit auf einen langfristig anhaltenden KI-Boom. Allerdings erhöhen die milliardenschweren Ausbaupläne auch die finanziellen Anforderungen, sollte das Nachfragewachstum künftig nachlassen.
Analysten erwarten weitere Beschleunigung
Auch für das Schlussquartal rechnen Analysten mit einem außergewöhnlich starken Geschäft. Im Durchschnitt erwarten sie für die letzten drei Monate des Jahres ein Umsatzwachstum von 63 Prozent.
TSMC selbst hatte zuletzt für das vierte Quartal Erlöse zwischen 52,3 und 54,3 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Damit könnte der Halbleiterhersteller das Geschäftsjahr mit einem weiteren Rekord abschließen.
TSMC-Aktie legt deutlich zu
An der Börse wurden die starken Geschäftszahlen positiv aufgenommen. Die TSMC-Aktie beendete den Handel zuletzt mit einem Plus von 3,51 Prozent bei 388,62 US-Dollar.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
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