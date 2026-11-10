TSMC meldet gewaltigen Umsatzsprung – Nvidia und Apple treiben den Boom

Auch gegenüber September beschleunigte sich das Wachstum deutlich. Die Erlöse legten innerhalb eines Monats um 14,7 Prozent zu. Damit unterstreicht der weltweit größte Auftragschiphersteller die anhaltend hohe Nachfrage nach leistungsfähigen Halbleitern.

Der taiwanische Halbleiterriese Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) profitiert weiterhin massiv vom weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz. Im Oktober stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresmonat um 59,7 Prozent auf 586,89 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (18 Milliarden US-Dollar).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders beeindruckend fällt die Entwicklung seit Jahresbeginn aus. In den ersten zehn Monaten 2026 erwirtschaftete TSMC einen Umsatz von 4,49 Billionen Taiwan-Dollar (136,8 Milliarden US-Dollar). Das entspricht einem Wachstum von 43,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Nvidia und Apple treiben den Chip-Boom an

Hinter dem rasanten Wachstum stehen vor allem die milliardenschweren Investitionen großer Technologiekonzerne in künstliche Intelligenz. TSMC fertigt unter anderem hochentwickelte Prozessoren für Nvidia und Apple. Insbesondere die steigende Nachfrage nach KI-Beschleunigern für Rechenzentren sorgt dafür, dass die modernsten Fertigungskapazitäten des Unternehmens stark gefragt bleiben.

TSMC plant Milliardeninvestitionen

Um die steigende Nachfrage auch künftig bedienen zu können, plant TSMC eine massive Ausweitung seiner Investitionen. Die Kapitalausgaben zwischen 2026 und 2028 sollen deutlich höher ausfallen als in den vorangegangenen drei Jahren.

Der Konzern setzt damit auf einen langfristig anhaltenden KI-Boom. Allerdings erhöhen die milliardenschweren Ausbaupläne auch die finanziellen Anforderungen, sollte das Nachfragewachstum künftig nachlassen.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

Analysten erwarten weitere Beschleunigung

Auch für das Schlussquartal rechnen Analysten mit einem außergewöhnlich starken Geschäft. Im Durchschnitt erwarten sie für die letzten drei Monate des Jahres ein Umsatzwachstum von 63 Prozent.

TSMC selbst hatte zuletzt für das vierte Quartal Erlöse zwischen 52,3 und 54,3 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Damit könnte der Halbleiterhersteller das Geschäftsjahr mit einem weiteren Rekord abschließen.

TSMC-Aktie legt deutlich zu

An der Börse wurden die starken Geschäftszahlen positiv aufgenommen. Die TSMC-Aktie beendete den Handel zuletzt mit einem Plus von 3,51 Prozent bei 388,62 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"