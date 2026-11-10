Henkel erwartet höhere Materialpreise und Umbaukosten
- Henkel erwartet rund zehn Prozent höhere Materialkosten
- Umbaukosten steigen auf 200 bis 250 Millionen Euro
- Umsatz wächst vergleichbar um drei bis vier Prozent
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterhersteller Henkel rechnet im laufenden Jahr mit höheren Kosten für Material und Konzernumbau. Die Preise von direkt benötigten Materialien dürften im Gesamtjahr um rund zehn Prozent steigen, teilte der Dax-Konzern mit seinen endgültigen Quartalszahlen am Dienstag in Düsseldorf mit. Bisher hatte Vorstandschef Carsten Knobel mit einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Zudem dürften die Restrukturierungskosten nach seiner Einschätzung mit 200 bis 250 Millionen Euro höher ausfallen als bisher gedacht. Bisher hatte er 150 bis 200 Millionen Euro im Auge.
Zugleich bestätigte das Unternehmen seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. So soll der Umsatz im laufenden Jahr auf vergleichbarer Basis um drei bis vier Prozent steigen, und die bereinigte Umsatzrendite soll rund 15 Prozent erreichen./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 84,18 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -23,40 %/+2,52 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Henkel VZ - 604843 - DE0006048432
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Henkel VZ. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Da würde ich gar nichts drauf setzen. Old Ökonomie musste in den letzten Jahren enorm leiden. Nun verlieren die KI Aktien und das Geld geht nun in die Old Ökonomie Werte. Und da wird teils ohne große Überlegung investiert. Hauptsache gutes KGV, guter Gewinn.
Zentrale Hürde im Visier
Diesen Nachkauf von 100 Stück behalte ich ...
VDAX-New Volatilitätsindex 19,4755 +10,05% +1,7777