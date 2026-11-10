Henkel erwartet höhere Materialpreise und Umbaukosten

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 84,18 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -23,40 %/+2,52 % bedeutet.