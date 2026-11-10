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    technologisch souverän, finanziell unter Druck

    EOS Holding - Gen Z und Millennials

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    HAMBURG, Deutschland, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- 

    Junge Menschen sind offener für KI im Bankkundenservice

    • 60 Prozent der 18- bis 34-Jährigen schätzen KI-Services mit 24/7-Verfügbarkeit, gegenüber 47 Prozent bei den 51- bis 65-Jährigen
    • 36 Prozent der 18- bis 34-Jährigen hatten schon Schwierigkeiten, eine Rate bei ihrer Bank zu bezahlen, gegenüber 30 Prozent im Durchschnitt
    • 14 Prozent der jungen Erwachsenen sprechen bei Schulden lieber ausschließlich mit KI – bei den 18- bis 24-Jährigen sogar 17 Prozent

    Die Generation Z und Millennials sind offener für KI-gestützte Lösungen in der Kommunikation mit Banken als ältere Kundengruppen. Auffällig ist außerdem, dass sich diese digital versierten Generationen häufiger mit finanziellen Belastungen konfrontiert sehen als der Bevölkerungsdurchschnitt. Das zeigt die repräsentative Studie EOS Banking AI Barometer. Dafür wurden im Juli 2026 online 4.400 Bankkund*innen im Alter von 18 bis 65 Jahren in elf europäischen Ländern befragt (Marktforschungsinstitut PureSpectrum).

    Junge Erwachsene zwischen 18 und 34 Jahren zeigen eine deutlich höhere Akzeptanz für KI-Unterstützung in der Kommunikation mit Banken als ältere Altersgruppen. Besonders schätzen sie KI in drei Bereichen: 24/7-Verfügbarkeit (60 Prozent gegenüber 47 Prozent bei den 51- bis 65-Jährigen), Schnelligkeit (59 Prozent gegenüber 48 Prozent) und Finanzübersicht (41 Prozent gegenüber 29 Prozent). Zudem nutzen bereits 28 Prozent der jüngeren Befragten KI-Chatbots ihrer Bank, während es bei den 51- bis 65-Jährigen nur 13 Prozent sind. „KI-Nutzung ist für jüngere Menschen selbstverständlich. Gleichzeitig berichten 36 Prozent der 18- bis 34-Jährigen von Zahlungsschwierigkeiten, gegenüber 30 Prozent im Bevölkerungsdurchschnitt. Diese Generation braucht KI-Tools, die ihre finanzielle Realität verstehen und sie dort abholen", sagt Jana Titov, Geschäftsführerin der finlit foundation, einer gemeinnützigen Organisation für Finanzbildung von Kindern und Jugendlichen.

    Besonders auffällig ist die Haltung der jungen Menschen zu KI-Support in Schuldenangelegenheiten. Hier zeigt die Studie eine deutlich höhere Bereitschaft, bei Zahlungsschwierigkeiten den KI-Kundenservice einer Bank zu nutzen. „Jüngere Menschen nehmen digitale und KI-gestützte Angebote deutlich offener an: 14 Prozent der 18- bis 34-Jährigen sprechen bei Schulden lieber ausschließlich mit KI, bei den 18- bis 24-Jährigen sogar 17 Prozent. Gleichzeitig zeigt sich seit Jahren, dass finanzielle Grundkenntnisse fehlen. Genau diese Grundkenntnisse braucht es aber, um KI-Antworten und Finanzangebote überhaupt einordnen zu können. Finanzielle Bildung muss deshalb früh beginnen, strukturell verankert und unabhängig von kommerziellen Interessen sein", erklärt Titov.

    Weitere Informationen, Infografiken und Downloads zum EOS Banking AI Barometer finden Sie auf der Studienseite.

    Über die EOS Gruppe

     

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    EOS Holding - Gen Z und Millennials technologisch souverän, finanziell unter Druck HAMBURG, Deutschland, 10. November 2026 /PRNewswire/ -  60 Prozent der 18- bis 34-Jährigen schätzen KI-Services mit 24/7-Verfügbarkeit, gegenüber 47 Prozent bei den 51- bis …
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