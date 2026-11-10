BERENBERG stuft LANXESS AG auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 13,80 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Negative Ergebnisdynamik und Refinanzierungsrisiken dürften ausreichen, um die Aktien des Spezialchemiekonzerns unter Druck zu halten, schrieb Sebastian Bray am Montag. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich nach unten./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 12,97EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,00

Kursziel alt: 13,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,00 € , was einem Rückgang von -14,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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