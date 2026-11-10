BERNSTEIN RESEARCH stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Market-Perform" belassen. Benjamin Thielmann attestierte dem Maschinenbauer am Montag in seinem Rückblick auf das dritte Quartal eine starke Auftragsentwicklung. Der Gewinn je Aktie sei allerdings etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dies aber hauptsächlich wegen Einmaleffekten durch Restrukturierungen. Er geht davon aus, dass Gea die obere Hälfte der diesjährigen Zielspanne erreichen wird. Der Konsens sei in dieser Hinsicht aber schon hoch angesetzt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:54 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 71,05EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 69,00 € , was einem Rückgang von -3,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer