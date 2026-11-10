BERNSTEIN RESEARCH stuft Gea Group auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Market-Perform" belassen. Benjamin Thielmann attestierte dem Maschinenbauer am Montag in seinem Rückblick auf das dritte Quartal eine starke Auftragsentwicklung. Der Gewinn je Aktie sei allerdings etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dies aber hauptsächlich wegen Einmaleffekten durch Restrukturierungen. Er geht davon aus, dass Gea die obere Hälfte der diesjährigen Zielspanne erreichen wird. Der Konsens sei in dieser Hinsicht aber schon hoch angesetzt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 71,05EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.
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