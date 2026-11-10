Anleger bleiben in Kauflaune
Aktien Frankfurt Ausblick
- Sinkende Ölpreise stützen die Dax-Erholung
- Infineon erwartet Wachstum, K+S hebt Prognose an
- Bayer erhält US-Zulassung, Elmos bestätigt Ziele
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte dank weiter sinkenden Ölpreisen seine Erholung zum Wochenstart am Dienstag fortsetzen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax einen Anstieg von 1,0 Prozent auf 26.521 Punkte. Damit könnte der Leitindex zu seinem Rekordhoch vom Donnerstag bei 26.692 Punkten aufschließen.
Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat.
Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und können somit eine weniger straffe Geldpolitik bedeuten. Wie sich die Inflation in den USA im Oktober entwickelt hat, werden am Nachmittag anstehende Daten zeigen.
Ansonsten beschäftigt die letzte heiße Woche der Berichtssaison die Anleger. Dabei steht unter anderem die Bilanz von Infineon im Fokus. Der Halbleiterkonzern erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Die Aktie stieg vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um ein Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag.
Der Kalidünger- und Salzproduzent K+S schärfte seinen Ausblick für den Gewinn 2026 nach den Zahlen zum dritten Quartal nach. Für 2026 erwartet K+S nun ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 700 bis 750 Millionen Euro, nachdem bisher 680 bis 760 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Die Analystenschätzung liegt in der Mitte der neuen Spanne. In den drei Monaten bis Ende September steigerte das Unternehmen den Umsatz um gut 6 Prozent, während der operative Gewinn um rund 2,4 Prozent sank. Die K+S-Papiere schnellten auf Tradegate um knapp sechs Prozent hoch.
Für die Anteilsscheine von Bayer ging es auf Tradegate um rund ein Prozent nach oben. Der Pharmakonzern darf auf dem wichtigen US-Markt den Nachfolger des vormaligen Blockbusters Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ließ laut einer Mitteilung vom späten Montag das Medikament Sunharbo mit dem Wirkstoff Asundexian zur Anwendung in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung zur Senkung des Schlaganfallrisikos zu.
Der Halbleiterhersteller Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Elektronikchips. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 18 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) kletterte um gut 29 Prozent nach oben. Das Management bestätigte die Jahresziele. Die Elmos-Titel verteuerten sich auf Tradegate um knapp drei Prozent./edh/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 57,20 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +25,29 %/+95,77 % bedeutet.
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Hallo zusammen,
nach den jüngsten Marktbewegungen rund um die US-Midterms und den heftigen Einbrüchen an den Börsen lohnt sich ein nüchterner Blick auf das, was im Hintergrund abläuft. Wer sich fragt, warum der Markt so abrupt reagiert hat, findet die Antwort schwarz auf weiß in einer frischen Primärquelle: dem J.P. Morgan Asset Management Report „Eye on the Market“ von Michael Cembalest vom 04. November 2026.
Wenn man Timing und Veröffentlichungsdatum betrachtet, drängt sich der Verdacht auf, dass dieser Bericht nach US-Börsenschluss am 4. November die Runden machte – und der harte Einschlag am 5. November die logische Konsequenz für jeden war, der diese Zahlen verstanden hat.
Besonders spannend ist der Blick auf die sogenannten Off-Balance-Sheet Liabilities (also Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Leasingverträge, die nicht in den regulären Bilanzen auftauchen). Der Bericht zeigt unmissverständlich, dass bei den großen KI-Playern im Schnitt nur rund 15 % der tatsächlichen Schulden und Verpflichtungen offiziell verbucht sind. Der Rest ist reines Schattenreich – branchenweit summiert sich das auf unfassbare 4 Billionen US-Dollar.
Schauen wir uns an, wie extrem diese Diskrepanz bei den einzelnen Unternehmen aussieht (Werte in Milliarden USD, aufgeteilt in Bilanz vs. außerhalb der Bilanz):
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26653/board/20261107180804-screenshot-2026-11-07-175610.png
https://cdn.jpmorganfunds.com/content/dam/jpm-am-aem/global/…
Wenn man sich das vor Augen führt: Anthropic will an die Börse, hat aber mehr als das Hundertfache seiner bilanzierten Summe an Verpflichtungen im grauen Bereich ausgelagert - nochmal, das Hundertfache.💣 Wie um alles in der Welt sollen diese Unternehmen – selbst mit den fantastischen Gewinnen von Nvidia, Microsoft & Co. – vier Billionen an Verbindlichkeiten und zukünftigen Abnahmeverpflichtungen bedienen, wenn der Hype ins Stocken gerät?
Dazu passt perfekt, was im selben Bericht bei den Credit Default Swaps (CDS) zu sehen ist. Die Kreditausfallversicherungen für Unternehmen wie Oracle und SpaceX schießen seit Wochen in nie dagewesene Höhen. Solche Versicherungen schließt man nicht aus Jux und Tollerei ab, wenn der Markt angeblich „völlig gesund“ ist. Der Kreditmarkt preist hier längst reale Ausfallrisiken ein.
Gleichzeitig zeigt die Statistik von Morgan Stanley Prime Brokerage, dass die Brutto-Exposure von Hedgefonds (Long/Short) um 8 % von ihrem Peak eingebrochen ist – der stärkste Rückgang seit 2016. Die institutionellen Profis ziehen still und leise den Stecker und reduzieren das Risiko, während im Retail-Bereich teilweise noch munter auf die Jahresendrallye gehofft wird. 🤔🙈
Wer diese Zahlen und die Dimension der Off-Balance-Verpflichtungen gelesen hat, den wundert kein Kurssturz mehr. Das ist kein „gesundes Rauschen“ oder eine temporäre Sektor-Rotation, das ist die Abrechnung eines jahrelangen, kreditfinanzierten Aufschwungs auf Pump.
Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren: Wie wollen die Big Techs und die KI-Infrastruktur diese Billionenberge an, ich sag mal, versteckten Verpflichtungen jemals bedienen, wenn gleichzeitig die lokalen Stromnetze, Bürgerinitiativen und steigenden Zinsen den Druck auf das System maximieren? 🤔
Wie dem auch sei: Zweimal hast du inzwischen angekündigt, nichts mehr zu schreiben. Beide Male war der Vorsatz nach fünf Minuten wieder Geschichte. Vielleicht klappt’s beim dritten Anlauf...Allerdings auch das zeigt deinen Charakter, kein Mann des Wortes. Einfach herrlich
Na Hauptsache, der (natürlich positive) Ausstieg wird in aller Ausführlichkeit zelebriert. 🥳 🥂 🎉