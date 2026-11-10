RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Softwareriese dürfte auf seiner Konferenz "Ignite" die zunehmende Verstrickung der Bereiche KI-Infrastruktur, Anwendungen und Sicherheit aufzeigen, glaubt Rishi Jaluria laut seinem Ausblick auf die Veranstaltung in der kommenden Woche. Er erwartet zwar keine maßgeblichen Kurstreiber, wie er am Montag schrieb. Die Erkenntnisse sollten aber seine These stützen, dass Microsoft unter den KI-Profiteuren eine besondere Stellung einnimmt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:27 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:27 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 486EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Rishi Jaluria

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 640

Kursziel alt: 640

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

