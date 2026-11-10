Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 900 Euro - 'Hold'
ANALYSE-FLASH
- Rheinmetall-Ziel sinkt auf 900 Euro, Hold bleibt
- Analyst bleibt wegen Umsetzungsrisiken vorsichtig
- Umsatzziel 2030 soll um 14 Prozent sinken
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1020 auf 900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter bleibt angesichts der Umsetzungsrisiken und der Berechenbarkeit der Nachfrage mittelfristig vorsichtig, wie er am Montagabend betonte. Er geht davon aus, dass die Düsseldorfer ihr Umsatzziel für 2030 auf dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November um 14 Prozent nach unten korrigieren werden. Diese konservativere Planung hält er für notwendig. Die Bewertung der Aktien weise mittlerweile aber einen Abschlag von 35 Prozent gegenüber der Branche auf./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 868 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.221,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +3,18 %/+89,16 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 900 Euro
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Mister123.......
Ich bin weder ein Putinist noch ein AfDler noch ein Sarah Fan, aber meinem Empfinden nach hatte der Westen kein gesteigertes Interesse die Diplomatie Keule auszupacken, erst jetzt wo das Kind in den Brunnen gefallen zu sein scheint wollen die edlen Ritter aus dem Westen plötzlich mitmischen.
Das Projekt kommt halt nur später.
Die Panik der Kleinanleger erklärt m.E. den aktuellen Kursverlauf.
Alles reine Nervensache.