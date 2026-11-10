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    Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 900 Euro - 'Hold'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall-Ziel sinkt auf 900 Euro, Hold bleibt
    • Analyst bleibt wegen Umsetzungsrisiken vorsichtig
    • Umsatzziel 2030 soll um 14 Prozent sinken
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 900 Euro - 'Hold'
    Foto: 472849734

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1020 auf 900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter bleibt angesichts der Umsetzungsrisiken und der Berechenbarkeit der Nachfrage mittelfristig vorsichtig, wie er am Montagabend betonte. Er geht davon aus, dass die Düsseldorfer ihr Umsatzziel für 2030 auf dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November um 14 Prozent nach unten korrigieren werden. Diese konservativere Planung hält er für notwendig. Die Bewertung der Aktien weise mittlerweile aber einen Abschlag von 35 Prozent gegenüber der Branche auf./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 868 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.221,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +3,18 %/+89,16 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 900 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 900,00, was eine Steigerung von +3,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die 800-Euro-Marke, mögliche Stop-Loss-Effekte und Nachkäufe. Diskutiert wird, wie viel Auftragspotenzial bereits eingepreist ist und ob Verzögerungen sowie teure Kapazitätsausbauten Gewinne belasten. Thema sind auch mögliche Kürzungen der 2030-Ziele vor dem Kapitalmarkttag und das von der Deutschen Bank auf 1.650 Euro gesenkte Kursziel bei bestätigter Kaufempfehlung. Langfristige Auftragschancen stehen politischen Risiken gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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