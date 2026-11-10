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    Im Wettbewerb mit China entscheiden Kosten und Konfiguration

    Graphit Lieferketten

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    Graphit Lieferketten - Im Wettbewerb mit China entscheiden Kosten und Konfiguration
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Beim Aufbau kompetitiver westlicher Graphit-Lieferketten geht es nicht um großskalige Minen, sondern um einen disziplinierten Kostenansatz in Verbindung mit hoher und anwendungsspezifischer Produktqualität. Ein australischer Newcomer streckt seine Fühler nach Europa aus.

     

    Der Graphit-Entwickler International Graphite (ISIN: AU0000210957, WKN: A3DJY5) erlebte im Oktober das, was auf Vorstandsebene gerne als „Transformationsmonat“ bezeichnet wird. Das Unternehmen unterzeichnete eine verbindliche Liefervereinbarung für Graphitkonzentrat mit Wogen Pacific Limited. Wogen soll die im Bau befindliche Mikronisierungsanlage des Unternehmens im westaustralischen Collie mit Rohstoffen versorgen.

     

    „Wogen wird faktisch als Beschaffungsarm von IG6 fungieren, während wir unsere Verarbeitungsaktivitäten aufbauen“, sagt CEO Andrew Worland. Die Geschäftsbeziehung besteht bereits länger. Ein Großteil des in der Forschungs-, Entwicklungs- und Qualifizierungsanlage in Collie verarbeiteten Graphits wurde durch die Asien-Tochter des britischen Spezialisten für Industriemetalle- und Mineralien geliefert.

     

    International Graphite plant JV mit Alkeemia nahe Venedig

     

    Kaum eine Woche nach dem Vertragsabschluss gab International Graphite wesentliche Fortschritte bei der Entwicklung des Joint-Ventures mit Alkeemia im italienischen Porto Marghera bekannt. Das geplante JV soll hochwertige veredelte Graphitprodukte für Industrie- und Energiespeicheranwendungen produzieren.

     

    Geplant ist nicht weniger als der führende Graphitverarbeitungsknotenpunkt in Europa -und zudem „einer der kostenwettbewerbsfähigsten Graphitverarbeitungsbetriebe“, wie das Unternehmen betont.

     

    Die Kosten spielen beim Aufbau westlicher Graphit-Lieferketten und der Loslösung von der chinesischen Marktdominanz eine zentrale Rolle. Dies gilt für Projekte in Australien und Europa ebenso wie für solche in Nordamerika. „Die Herausforderung besteht nicht einfach darin, die Produktionskapazität zu erhöhen. Es geht darum, Kapazitäten aufzubauen, die langfristig global wettbewerbsfähig sind“, sagte Venkatesh Vasudevan, Vizepräsident für ​​Graphitmaterialien bei ExxonMobil Product Solutions kürzlich in einem Interview.

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    Verfasst von IRW Press
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