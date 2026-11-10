RBC stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer mache klar Schiff vor dem Kapitalmarkttag am 25. November, schrieb Ben Cohen am Montag in seiner Auswertung der Neunmonatszahlen. Besonders bemerkenswert sei die vorsichtigere Haltung in den Bereichen Lebens- und Krankenversicherung (L&H) sowie Schaden- und Unfallversicherung (P&C). Die Chance auf eine wirklich positive Überraschung sieht er einzig im Bereich der Ausschüttungen an die Aktionäre./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:59 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 291,2EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00 € , was einem Rückgang von -4,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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