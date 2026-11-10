RBC stuft SIEMENS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2027 dürfte den Konsensschätzungen eher kein neues Potenzial verleihen, schrieb Mark Fielding am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen des vierten Quartals. Neben dem Ausblick stehe zum Ende des Geschäftsjahres wohl auch das Abschneiden im Bereich Digital Industries im Fokus. Siemens Healthineers herausgerechnet, sei die Bewertung der Papiere im Konkurrenzvergleich recht hoch./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:59 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 273EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00 € , was eine Steigerung von +2,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer