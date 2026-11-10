BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Künstliche Intelligenz (KI) helfe dem Betreiber von Internet-Portalen wie Immoscout 24, prozentual zweistellig zu wachsen, schrieb Gerhard Orgonas am Montag in seiner langfristigen Einschätzung nach den kürzlich vorgelegten Quartalszahlen. Die KI-gestützte Plattformstrategie und KI-Monetarisierung gewännen zunehmend an Dynamik./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:24 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 89,75EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
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