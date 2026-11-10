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    BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'

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    BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Künstliche Intelligenz (KI) helfe dem Betreiber von Internet-Portalen wie Immoscout 24, prozentual zweistellig zu wachsen, schrieb Gerhard Orgonas am Montag in seiner langfristigen Einschätzung nach den kürzlich vorgelegten Quartalszahlen. Die KI-gestützte Plattformstrategie und KI-Monetarisierung gewännen zunehmend an Dynamik./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:24 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 89,75EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Gerhard Orgonas
    Analysiertes Unternehmen: Scout24
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 140
    Kursziel alt: 140
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 140,00, was eine Steigerung von +56,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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