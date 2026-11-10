Back-Contact-Technologie der 8. Generation mit 40 Jahren Garantie

LYON, Frankreich, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, ein weltweit führender Anbieter von Solarenergielösungen, hat den europaweiten Bestellstart für SunPower Origin bekanntgegeben, eine neue Solarmodul-Produktlinie, die auf der achten Generation der Back-Contact-Zelltechnologie von SunPower basiert. SunPower leistete vor vier Jahrzehnten Pionierarbeit bei der Back-Contact-Technologie und produziert diese seit mehr als zwanzig Jahren in Serie. Das Unternehmen hält über 1.600 Solarpatente und hat weltweit mehr als 15 GW an Back-Contact-Modulen installiert. SunPower-Partner können Origin ab sofort bestellen. Die ersten Auslieferungen werden noch vor Ende 2026 erwartet.

„Back-Contact-Technologie entwickelt sich zum neuen Standard im Solarmarkt", sagte Steven Zhang, General Manager von TCL SunPower Global. „Doch nur wenige Unternehmen beherrschen die Fertigung im industriellen Maßstab. SunPower hat diese Technologie bereits 2004 als erstes Unternehmen in die Serienproduktion gebracht. Mit SunPower Origin präsentieren wir heute die achte Generation. Unsere bisherigen Produktgenerationen haben sich über Jahrzehnte im praktischen Einsatz bewährt und uns wertvolle Erkenntnisse geliefert – etwa über Mikrorisse, das Verhalten bei Verschattung und die langfristige Zuverlässigkeit von Zellverbindungen. Diese Erfahrung lässt sich nicht einfach durch die Umstellung einer Produktionslinie ersetzen. Weil wir wissen, wie sich unsere Technologie über Jahrzehnte hinweg bewährt, können wir eine 40-jährige Modulgarantie bieten – gestützt durch unsere vertikal integrierte Lieferkette und die Finanzkraft der TCL-Gruppe."

Bei Origin befinden sich alle elektrischen Kontakte auf der Rückseite der Zelle, sodass die Vorderseite uneingeschränkt Licht einfangen kann. Die Zellen werden mittels Lithografie statt durch Laserbearbeitung strukturiert – ein Verfahren, das laut TCL SunPower Mikrorisse reduziert – und mit einem Lot verbunden, das Temperaturen von bis zu 220 °C standhält. Verschattung ist der härteste Test für jedes Modul: Ein Schornstein, eine Entlüftung oder Laub zwingen den Strom durch die verschattete Zelle und erhitzen diese. Ein 54-Zellen-Origin-Modul verhält sich, als verfüge es über mehr als 16.000 Bypass-Dioden, wodurch die verschattete Zelle unter 100 °C bleibt und der Rest des Moduls weiterhin Strom produziert. Origin ist vom TÜV Rheinland mit der Klasse A+ für Verschattungsresistenz zertifiziert, und sein breiteres spektrales Ansprechverhalten verbessert den Ertrag in den Morgen- und Abendstunden sowie bei Bewölkung.