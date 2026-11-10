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    Berenberg senkt Gea Group auf 'Hold' - Ziel bleibt 74 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft Gea von Buy auf Hold herab
    • Das Kursziel bleibt unverändert bei 74 Euro
    • Solide Quartalszahlen, doch die Aktie stieg stark
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Gea Group auf 'Hold' - Ziel bleibt 74 Euro
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Gea bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Dies begründete Robert-Jan van der Horst am Montagabend mit der starken Aktienkurs-Performance seit Jahresbeginn. Die Zahlen des Anlagenbauers für das dritte Quartal seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb er./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -6,08 %/+10,50 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 74 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 74,00, was eine Steigerung von +3,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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