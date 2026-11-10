Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 6,07 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 14,3 Milliarden US-Dollar beläuft

Vitalik Buterin, Gründer von Ethereum, erklärt: „Ich habe mich endgültig entschieden: ETH ist ein Wertspeicher, ETH ist Geld"

Bitmine hält 4,97 % des gesamten ETH-Angebots von 122,2 Millionen ETH.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 99 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

Bitmine veröffentlichte am 7. Oktober eine Mitteilung des Vorsitzenden mit dem Titel „Crypto Bull Underway – This Cycle Likely the Largest"

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 5 227 037 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.234 US-Dollar pro ETH einem Wert von 11,7 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile im Wert von 75 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), dessen Aktie mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Titeln weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bieten

Die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshots" von Bitmine haben einen Gesamtwert von 14,3 Milliarden US-Dollar, darunter 6,07 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Wert von 475 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptobestände

Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Aufstockung von Kryptobeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 14,3 Milliarden US-Dollar belaufen.

Mit Stand vom 8. November 2026, 14:00 Uhr ET, umfassen die Kryptobestände des Unternehmens 6 070 092 ETH zu einem Kurs von 2.234 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase NASDAQ: COIN), 216 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung im Wert von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung im Wert von 75 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Gesamtwert von 475 Millionen US-Dollar. Bitmine hält 4,97 % des gesamten ETH-Angebots (von 122,2 Millionen ETH).