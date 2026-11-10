UBS stuft Gea Group auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea von 74 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier attestierte dem Maschinenbauer am Montag in seinem Rückblick auf das dritte Quartal eine starke Auftragsentwicklung und einen optimistischen Tenor im Rahmen der Telefonkonferenz. Der gute Lauf der Aktien zeige, dass Investoren die Argumente für Gea nun besser verstanden hätten. Nach einer Erhöhung seiner Gewinnschätzungen bis 2030 glaubt er, dass die Qualität des Unternehmens immer noch nicht vollständig eingepreist bleibt./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 71,05EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,00 € , was eine Steigerung von +12,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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