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    '800.000 Jobs werden aufgrund von KI wegfallen'

    Nahles

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    Für Sie zusammengefasst
    • KI verdrängt 800.000 Jobs, schafft ähnlich viele neu
    • KI trifft Dienstleister sowie Banken besonders
    • Agentur soll ausländische Fachkräfte gewinnen
    Nahles - '800.000 Jobs werden aufgrund von KI wegfallen'
    Foto: Siarhei - 356130783

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, erwartet, dass Künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt in Deutschland umwälzt. "Wir prognostizieren, dass in den nächsten 15 Jahren etwa 800.000 Jobs in Deutschland aufgrund von KI wegfallen, aber ähnlich viele auch neu entstehen", sagte Nahles dem "Handelsblatt". "Einige Branchen trifft der Abbau härter, etwa Dienstleister für Unternehmen, analytische Jobs bei Versicherungen und Banken. Ich wünsche mir trotzdem mehr Investitionen in KI in Deutschland - aber nur wenn sie Produktivität bringen, nicht, weil es schick ist."

    Der Jobabbau treffe nicht pauschal vor allem Hochqualifizierte, sagte Nahles. "In den USA gab es eine Schockstudie über junge Akademiker. Auch bei uns brauchen Akademiker länger für den Berufseinstieg und bekommen vielleicht nicht den Traumjob - haben aber immer noch weit bessere Chancen als alle anderen." Nicht alles davon sei jedoch auf KI zurückzuführen. "Hier spielt vor allem auch die schwache Konjunktur eine Rolle. Berufe hingegen, die weniger KI einsetzen können, wie das Handwerk, erweisen sich als recht robust".

    Hier bleibe der Kern der Arbeit menschliches Handwerk. "Selbst An- und Ungelernte haben noch Chancen, weil es sich mitunter nicht lohnt, sie durch KI zu ersetzen. Aber auch hier gilt: Grundsätzlich ist niemand mehr immun."

    Work-and-Stay-Agentur soll Deutschland konkurrenzfähig machen

    Durch die Demografie verliere Deutschland netto rund 500.000 Arbeitskräfte pro Jahr. Aktuell sei die Nettozuwanderung so niedrig wie lange nicht mehr. "Deshalb müssen wir auch Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU anlocken", forderte Nahles. "Dafür brauchen wir endlich die versprochene Work-and-Stay-Agentur, die uns gegenüber anderen Einwanderungsländern konkurrenzfähig macht. Wir müssen moderner, digitaler und schneller werden."

    Bedingung sei aber "Mut zu einer zentralen Lösung" sagte sie mit Blick auf Streit in der Koalition und zwischen Bund und Ländern über die Gestaltung der geplanten Agentur. "Es enttäuscht mich, dass offenbar vor allem die bundesweit 550 Ausländerbehörden geschützt werden sollen. Die waren aber nie als Welcome Center für internationale Fachkräfte gedacht. Sie machen einen guten Job, aber das ist nicht das, was wir im Wettbewerb mit Kanada brauchen."/als/DP/stk







    Verfasst von dpa-AFX
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    Nahles '800.000 Jobs werden aufgrund von KI wegfallen' Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, erwartet, dass Künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt in Deutschland umwälzt. "Wir prognostizieren, dass in den nächsten 15 Jahren etwa 800.000 Jobs in Deutschland aufgrund von KI wegfallen, …
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