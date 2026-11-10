'800.000 Jobs werden aufgrund von KI wegfallen'

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, erwartet, dass Künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt in Deutschland umwälzt. "Wir prognostizieren, dass in den nächsten 15 Jahren etwa 800.000 Jobs in Deutschland aufgrund von KI wegfallen, aber ähnlich viele auch neu entstehen", sagte Nahles dem "Handelsblatt". "Einige Branchen trifft der Abbau härter, etwa Dienstleister für Unternehmen, analytische Jobs bei Versicherungen und Banken. Ich wünsche mir trotzdem mehr Investitionen in KI in Deutschland - aber nur wenn sie Produktivität bringen, nicht, weil es schick ist."

Der Jobabbau treffe nicht pauschal vor allem Hochqualifizierte, sagte Nahles. "In den USA gab es eine Schockstudie über junge Akademiker. Auch bei uns brauchen Akademiker länger für den Berufseinstieg und bekommen vielleicht nicht den Traumjob - haben aber immer noch weit bessere Chancen als alle anderen." Nicht alles davon sei jedoch auf KI zurückzuführen. "Hier spielt vor allem auch die schwache Konjunktur eine Rolle. Berufe hingegen, die weniger KI einsetzen können, wie das Handwerk, erweisen sich als recht robust".